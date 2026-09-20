Mobilizare masivă, în toată Suceava, la campania națională de curățenie „Let’s Do It, Romania!”

„Tu ce lași în urma ta?” – a fost mesajul pe care l-au transmis mii de suceveni, de toate vârstele, care s-au implicat în campania națională de curățenie „Let’s Do It, Romania!”.

Evenimentul, desfășurat în paralel în numeroase localități din județ, a mobilizat în primul rând tinerii, elevi, însoțiți de profesori, dar și mulți reprezentanți ai instituțiilor publice precum Prefectura Suceava, Garda de Mediu, Direcția Silvică, Inspectoratul Școlar, Jandarmeria, precum și voluntari.

Acțiunile de ecologizare au vizat parcuri, zone împădurite, marginea râurilor dar și marginea șoselelor, unde se adună foarte multe gunoaie aruncate de cei aflați în trafic, de multe ori direct din mers.

În municipiul Suceava, Primăria a fost, și în acest an, implicată în campania națională de curățenie „Let’s Do It, Romania!”.

”Ca în fiecare an, ne mobilizăm și susținem această inițiativă, pentru că un oraș curat înseamnă nu doar muncă, ci și responsabilitate din partea fiecăruia dintre noi.

Reamintim faptul că echipele de salubrizare ale orașului lucrează permanent, de luni până duminică, pentru ca Suceava să fie curată. Din păcate, există încă cetățeni care aleg să arunce deșeurile în natură, anulând astfel efortul celor care muncesc zi de zi pentru un oraș mai curat”, au transmis reprezentanții municipalității.

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava s-a alăturat acestei inițiative prin participarea comisarilor de mediu la acțiunile de ecologizare desfășurate pe raza județului, sub coordonarea directă a comisarului șef, Gheorghiță Mîndruță.

„Prin implicarea noastră, contribuim la un mediu mai curat și la promovarea unui comportament responsabil față de natură. Curățenia nu este doar o acțiune de o zi, ci o responsabilitate pe care o avem cu toții, zi de zi. Împreună putem transforma grija pentru mediu într-un obicei și putem lăsa generațiilor viitoare un județ mai curat și mai sănătos. Să păstrăm curățenia și după ce se încheie această zi!”, au transmis comisarii de mediu.

O mobilizare exemplară o are în fiecare an și Direcția Silvică Suceava, în toate ocoalele pe care le administrează. Numai în cadrul Ocolului Silvic Vama, unde traseul turistic ales pentru desfășurarea acțiunii de ecologizare a fost Trei Movile – Vatra Moldoviței, s-au umplut peste 100 de saci de deșeuri, de la resturi menajere și ambalaje până la tot felul de lucruri aruncate în natură.

“Și în acest an, împreună cu colegii mei, am participat la ecologizarea unui traseu turistic, unde, în scurt timp, am strâns și umplut foarte mulți saci cu deșeuri. Cantitatea adunată este un motiv de îngrijorare și, în același timp, un semnal de alarmă. Trebuie să fim mai conștienți de cât de important este să protejăm natura. Avem datoria să păstrăm traseele turistice curate. Să nu lăsăm nimic în urma noastră, în afară de pașii pe care îi facem”, a spus Gelu Puiu, șeful OS Vama.

„Ne dorim ca fiecare dintre noi să contribuie la păstrarea curățeniei. Efortul este mic, mai ales dacă ne gândim cât de mult ne bucurăm cu toții de peisajele superbe pe care natura ni le oferă”, spun silvicultorii, care au adunat cantități impresionante de deșeuri, la nivelul întregului județ.

Un frumos exemplu a fost oferit de elevii a numeroase școli din județ, care au făcut nu doar curățenie, ci și diverse „înfrumusețări”, precum elevii Școlii Gimnaziale „Prof. Virgil Popescu” Neagra Șarului și ai Școlii Gimnaziale „Prof. Univ. Dr. Nichita Adăniloaie” Șaru Dornei.

Aceștia, alături de învățătorii și profesorii lor, s-au implicat în acțiuni de ecologizare în jurul școlilor și în împrejurimi, au strâns deșeuri, au curățat spațiile din jurul imobilelor, au îndepărtat buruienile, au vopsit băncile din curtea școlii și au colectat selectiv materiale reciclabile.

„Dincolo de sacii adunați și de locurile rămase mai curate, ne dorim să rămână ceva mai important: deprinderea de a avea grijă de locul pe care îl numim acasă.

Credem cu tărie că educația pentru mediu nu se face doar din manual. Ea vine și cu mănușile în mâini, pe strada pe care mergem zilnic, lângă școala în care învățăm și în comunitatea din care facem parte.

Astăzi, răspunsul nostru la întrebarea „Tu ce lași în urma ta?” este simplu:

Un loc puțin mai curat. Și, sperăm noi, niște copii mai convinși că schimbarea începe și cu ei”, au spus cadrele didactice care au fost trup și suflet implicate în acțiunea de ecologizare.