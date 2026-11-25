Este mobilizare exemplară pe șantierul unde se construiește școala verde din Ipotești.

Constructorul a adus un număr mare de muncitori, iar radierul clădirii a fost turnat în dimineața zilei de miercuri, 25 noiembrie, urmând ca zilele viitoare să se treacă la alte etape ale acestei lucrări extrem de importante pentru întreaga comunitate locală.

Dumitru Gulei, primarul comunei Ipotești, este încrezător că firma care a câștigat licitația va finaliza lucrările în termenul prevăzut, de 10 luni.

De altfel, prezența lui Dumitru Gulei pe acest șantier este una constantă, dovadă a interesului sporit ca școala verde să fie funcțională la începutul viitorului an de învățământ, în septembrie 2027.

Mobilizare exemplară pe șantierul unde se construiește școala verde din Ipotești

”Această nouă construcție se derulează printr-un proiect finanțat cu fonduri europene, prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est.

Contractul de finanțare a fost semnat, iar luna aceasta am făcut lucrări de aproape două milioane de lei, ceea ce înseamnă că suntem în grafic și chiar peste ceea ce era programat”, a arătat Dumitru Gulei.

Lucrările au demarat la începutul acestei luni, iar pe șantier este forfotă mare, ceea ce îi dă încredere primarului că la final toată lumea va fi mulțumită, mai ales că este vorba de un proiect în valoare totală de 4,5 milioane de euro.

Mobilizare exemplară pe șantierul unde se construiește școala verde din Ipotești

”Se lucrează într-un ritm foarte bun, iar constructorul foarte serios.

Eu spun că în proporție de 100% școala verde va fi gata în septembrie anul viitor”, a dat asigurări primarul din Ipotești.

Este un proiect extrem de ambițios, iar cum populația a crescut foarte mult în Ipotești, o nouă școală este un obiectiv primordial.

Aici ar urma să funcționeze 11 clase de curs, o sală de proiecție mare de 140 de metri pătrați, cancelarie și mai multe laboratoare.