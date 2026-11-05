La Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din cartierul Obcini al municipiului Suceava vor fi aduse spre închinare, în perioada 9–12 noiembrie 2026, pentru prima dată, un fragment din cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă de la Moscova și Icoana Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”, ambele păstrate la Schitul Darvari din București.

Este prima ieșire a cinstitelor moaște ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă din biserica bucureșteană de la aducerea lor în România, în aprilie 2025. Alături de sfintele moaște va fi adusă și Icoana Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”, cunoscută pentru evlavia pe care o inspiră celor care se roagă înaintea ei, mai ales celor aflați în încercări și suferințe.

Moaștele Sfintei Matrona cea Oarbă, pentru prima dată scoase din Schitul Darvari și aduse la Suceava. Chemare la rugăciune și nădejde, la hramul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Mina”

Venire providențială: drumul moaștelor Sfintei Matrona din Moscova în România

Părintele Constantin Ciprian Blaga, parohul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Mina”, ne-a spus care este povestea aducerii fragmentului din moaștele Sfintei Matrona la Schitul Darvari din București, poveste pe care starețul așezământului, protosinghelul Arsenie Irimiea, o consideră providențială.

Totul a început în Sfântul Munte Athos, unde părintele Arsenie se afla în pelerinaj. Acolo, un mitropolit rus a văzut mai multe fotografii ale Paraclisului Sfinților Tămăduitori de la Schitul Darvari, printre care și imaginea baldachinului impunător în care era așezată icoana Sfintei Matrona.

Impresionat de evlavia monahilor și a credincioșilor români față de această sfântă, ierarhul rus s-a oferit, din proprie inițiativă, să dăruiască Schitului Darvari un fragment din cinstitele sale moaște.

Un detaliu deosebit de important este acela că obștea monahală nu solicitase acest dar. Inițiativa a aparținut în întregime mitropolitului rus, gestul fiind primit ca o binecuvântare neașteptată.

La aproximativ o lună după întâlnirea din Athos, un reprezentant al ierarhului a adus la București fragmentul din sfintele moaște, însoțit de certificatul de donație și de certificatul de autenticitate.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sfintele moaște au intrat în patrimoniul Schitului Darvari și au fost așezate spre închinare în Paraclisul Sfinților Tămăduitori. Pe 15 aprilie 2025, după slujba Deniei, moaștele au fost scoase pentru prima dată spre închinarea credincioșilor.

Acum, la aproximativ un an și șapte luni de la sosirea lor în România, acestea vor porni pentru prima dată dincolo de porțile Schitului Darvari, pentru a fi întâmpinate de credincioșii din municipiul Suceava.

În această raclă se află moaștele Sf. Mina

Sfânta Matrona, ocrotitoarea celor aflați în suferință

Sfânta Cuvioasă Matrona cea Oarbă este una dintre sfintele față de care credincioșii ortodocși manifestă o evlavie deosebită. Viața sa, marcată de suferință, răbdare și rugăciune, a devenit pentru mulți un exemplu de credință statornică și încredere în Dumnezeu.

Deși lipsită de vederea trupească, Sfânta Matrona a dobândit, prin harul lui Dumnezeu, o vedere duhovnicească aparte, devenind sprijin și mângâiere pentru numeroși oameni.

Credincioșii o cheamă în rugăciune mai ales atunci când trec prin încercări, când se confruntă cu boli și suferințe, când își doresc să întemeieze o familie, când soții se roagă pentru dobândirea de prunci sau când au nevoie de întărire sufletească.

Moaștele Sfintei Matrona cea Oarbă, pentru prima dată scoase din Schitul Darvari și aduse la Suceava. Chemare la rugăciune și nădejde, la hramul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Mina”

Un hram cu o semnificație aparte: Sfânta Matrona și Sfântul Mina, împreună în rugăciunea credincioșilor

Pelerinajul se desfășoară în preajma sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Mina, ocrotitorul spiritual al parohiei sucevene, sfânt prăznuit de Biserica Ortodoxă în fiecare an la 11 noiembrie.

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din cartierul Obcini are, la rândul ei, o legătură deosebită cu cinstirea sfintelor moaște. Lăcașul deține un fragment din moaștele Sfântului Mina, dăruit de Înaltpreasfințitul Părinte Pimen (plecat la Ceruri în anul 2020), care l-a primit de la un ierarh egiptean. Potrivit informațiilor oferite de părintele Constantin Ciprian Blaga, biserica suceveană este a doua din țară care deține oficial un fragment din moaștele Sfântului Mina, primit prin acest dar.

Astfel, hramul din acest an capătă o dimensiune duhovnicească aparte: credincioșii se vor putea închina atât moaștelor Sfântului Mina, ocrotitorul bisericii, cât și fragmentului din moaștele Sfintei Matrona, adus pentru prima dată la Suceava.

Moaștele Sfintei Matrona cea Oarbă, pentru prima dată scoase din Schitul Darvari și aduse la Suceava. Chemare la rugăciune și nădejde, la hramul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Mina”

„Vrem ca fiecare om să găsească aici un loc de mângâiere, de rugăciune și de nădejde”

Părintele paroh Constantin Ciprian Blaga îi invită pe credincioși să primească acest moment ca pe un prilej de apropiere de Dumnezeu și de întărire în credință.

„Ne dorim ca aceste zile să fie mai mult decât un simplu eveniment religios. Ne dorim să fie o adevărată întâlnire a oamenilor cu rugăciunea, cu Dumnezeu și cu nădejdea. Pentru prima dată, Sfânta Matrona cea Oarbă ajunge la Suceava prin cinstitele sale moaște, iar acest lucru reprezintă pentru comunitatea noastră o mare bucurie și o binecuvântare”, este mesajul pe care părintele paroh îl transmite credincioșilor.

Acesta subliniază că fiecare om poartă în suflet o rugăciune, o durere, o așteptare sau o dorință pe care poate nu a avut puterea să o împărtășească nimănui: „Îi îndemnăm pe toți cei care trec prin încercări, pe cei bolnavi, pe cei care își doresc o familie, pe părinții care se roagă pentru copiii lor și pe toți cei care au nevoie de întărire sufletească să vină cu credință. Să nu vină doar pentru a vedea, ci pentru a se ruga. Să aducă înaintea lui Dumnezeu toate grijile, durerile și nădejdile lor. Sfinții sunt prietenii noștri înaintea lui Dumnezeu, iar rugăciunea este calea prin care ne apropiem de El.”

Moaștele Sfintei Matrona cea Oarbă, pentru prima dată scoase din Schitul Darvari și aduse la Suceava. Chemare la rugăciune și nădejde, la hramul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Mina”

Programul hramului

Programul hramului va începe luni, 9 noiembrie 2026, la ora 17:00, cu întâmpinarea raclei și a icoanei în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din municipiul Suceava. În continuarea manifestării, va urma procesiunea „Pe urmele Sfinților Tămăduitori”, la care va participa Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

A doua zi, marți, 10 noiembrie, va fi oficiată Utrenia și Sfânta Liturghie începând cu ora 08:00. De la ora 10:45, va fi organizat atelierul catehetic „Sfinții – prietenii copiilor” și lansarea volumelor: „Viața Sfântului Mare Mucenic Mina”, autor: părintele Constantin Necula; „Sfânta Matrona – fetița care vedea cu inima”, autor părintele Constantin Necula; „Teme pe caiet de curat”, coordonator: prof. Daniela Ceredeev.

Seara, de la ora 17:00, va fi săvârșită Privegherea Mare în cinstea Sfântului Mare Mucenic Mina și a Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă.

Miercuri, 11 noiembrie, programul va continua cu Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, începând cu ora 8:30. Corul de maici al Mănăstirii Cămârzani este invitat să cânte în ziua hramului.

În aceeași zi, de la ora 17:00, credincioșii vor putea participa la Taina Sfântului Maslu, în sobor de preoți și diaconi.

Joi, 12 noiembrie, la ora 8:00, va avea loc Utrenia și Sfânta Liturghie, iar la ora 12:00 sfintele odoare vor pleca spre București.