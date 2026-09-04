Moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea vor fi aduse la Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din Cartierul Stejari-Burdujeni

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în zilele hramului Parohiei „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din Cartierul Stejari (Burdujeni, Suceava) vom trăi o bucurie cu totul aparte: Moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea vin în Bucovina. Sfânta Elisabeta vine acasă. Originară din Bucovina, Sfânta Cuvioasă Elisabeta se întoarce, prin sfintele sale moaște, pe meleagurile natale, pentru prima dată după canonizarea sa. Este o întoarcere acasă care ne cheamă pe fiecare dintre noi.

Moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea vor ajunge duminică, 6 septembrie 2026, la ora 19:00, la Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” – Cartierul Stejari, Suceava.

Sfintele Moaște vor fi întâmpinate de un sobor de preoți și diaconi, alături de numeroase monahii de la mănăstirile Bucovinei, în sunetul clopotelor, al cântărilor bisericești și al buciumelor bucovinene.

Apoi vom porni împreună într-o procesiune de aproximativ un kilometru pe Aleea Dumbrăvii, purtând Sfintele Moaște în mijlocul clerului, monahilor și credincioșilor. Ne dorim ca această procesiune să devină procesiunea unei Bucovine întregi.

Îi chemăm cu drag pe bucovineni — copii, tineri, părinți și bunici — să vină, pe cât este cu putință, îmbrăcați în costume populare, pentru ca Sfânta Elisabeta să fie întâmpinată acasă în straiele de sărbătoare ale pământului din care ea însăși a plecat. Să fie ii și catrințe, cămăși și bundițe, flori și prapuri. Să răsune clopotele și buciumele. Dar, mai presus de toate, să fie oameni!

Să fim cât mai mulți la această întâmpinare, pentru că o fiică a Bucovinei se întoarce acasă în ceata sfinților lui Dumnezeu. Venirea Sfintelor Moaște nu este un spectacol. Este o întâlnire în rugăciune. Este prilejul de a mulțumi lui Dumnezeu pentru rodul de sfințenie pe care acest pământ l-a dăruit Bisericii.

Sfânta Elisabeta este de-a noastră, din Bucovina, dar prin sfințenia vieții sale a devenit a întregii Biserici. De aceea, la prima ei revenire în Bucovina după canonizare, se cuvine ca Bucovina să fie acolo. Să vină satele și orașele noastre. Să vină bunicii care au păstrat credința, părinții care o duc mai departe și copiii cărora le-o încredințăm. Să vină preoții, monahii și credincioșii. Să fim cu miile! Să transformăm Aleea Dumbrăvii într-un drum al rugăciunii și să arătăm că Bucovina nu și-a uitat fiii și fiicele care au ajuns în ceata sfinților.

Duminică seara, Sfânta Elisabeta vine acasă. Să fim acolo să o primim.

Să-i aducem florile Bucovinei, straiele Bucovinei, cântarea Bucovinei și, mai presus de toate, rugăciunea Bucovinei.

Sfintele Moaște vor rămâne spre închinarea credincioșilor până pe 9 septembrie 2026, în Paraclisul „Sfântul Mina” al Parohiei „Sfinții Părinți Ioachim și Ana”.

Sfântă Cuvioasă Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

(Preotul Andrei Mocanu, parohul Bisericii ,,Părinți Ioachim și Ana” din Cartierul Stejari – Burdujeni)

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărease cinstește pe 5 iunie

Schimonahia Elisabeta Lazăr de la Mănăstirea Pasărea (1970–2014) a fost o mare pustnică și nevoitoare, cunoscută pentru viața sa de rugăciune și pentru darurile duhovnicești primite de la Dumnezeu, fiind considerată făcătoare de minuni.

Născută pe 7 mai 1970 în comuna Moldova Sulița, județul Suceava, Rodica Lazăr a intrat de tânără pe calea vieții monahale. La doar 15 ani, în 1985, a intrat în obștea Mănăstirii Pasărea, unde a fost tunsă în monahism după trei ani, primind numele Teodora.

În anul 2003, monahia Teodora s-a retras pe Muntele Giumalău, unde a dus o viață pustnicească, în singurătate și nevoință aspră. În 2007, a primit marea schimă, devenind schimonahia Elisabeta. A trecut la Domnul pe 6 iunie 2014.

În ședința de lucru din 1 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea și cu cinstire în data de 5 iunie.

(Sursa: Doxologia.ro)