Moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava poposesc la Catedrala „Nașterea Maicii Domnului” din Gura Humorului

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în perioada 19–20 octombrie 2026, credincioșii din Gura Humorului și din împrejurimi vor avea bucuria de a se închina la cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, care vor fi aduse, pentru prima dată, la Catedrala „Nașterea Maicii Domnului” din Gura Humorului.

Credincioșii din Gura Humorului și din împrejurimi vor avea astfel bucuria de a se închina la moaștele Sfântului ocrotitor al Bucovinei și de a petrece, împreună cu clericii comunității, o noapte de rugăciune și priveghere. Racla va fi primită luni, 19 octombrie, la ora 21:00. Pe parcursul nopții vor fi săvârșite Slujba Privegherii și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de noapte. Credincioșii se vor putea închina la sfintele moaște până la ora 05:00, când racla va pleca de la Catedrala „Nașterea Maicii Domnului” și își va continua procesiunea prin eparhie.

Sfintele moaște ale Sfântului Ioan cel Nou sunt, de veacuri, izvor de binecuvântare și mângâiere pentru credincioșii din Bucovina și pentru pelerinii care îi cer mijlocirea. De aceea, popasul de la Gura Humorului este o chemare la rugăciune și la întărirea comuniunii în credință.

Acest moment deosebit constituie o chemare la rugăciune și la întărirea comuniunii în credință, sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ale cărui sfinte moaște reprezintă, de veacuri, izvor de binecuvântare și mângâiere pentru credincioșii din Bucovina și pentru pelerinii care îi cer mijlocirea.

Programul liturgic:

•⁠ ⁠21:00 – Sosirea și primirea raclei cu cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava;

•⁠ ⁠21:30 – Slujba Privegherii (Vecernia, Litia și Utrenia);

•⁠ ⁠01:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;

•⁠ ⁠05:00 – Plecarea raclei cu cinstitele moaște.

Clericii și credincioșii sunt invitați să participe la acest eveniment de aleasă însemnătate duhovnicească și să înalțe, împreună, rugăciuni către Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

Sfinte Mare Mucenice Ioan cel Nou, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pr. Adrian POPA