Moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, aduse spre închinare la Parohia „Sfinții Arhangheli” din Ițcani

În ajunul praznicului Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, credincioșii Parohiei „Sfinții Arhangheli” din cartierul Ițcani al municipiului Suceava au primit o aleasă binecuvântare prin aducerea, de la Mănăstirea Putna, a cinstitelor moaște ale Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei.

Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, manifestările dedicate hramului au debutat cu lansarea volumului „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul – Model de sfințenie și demnitate națională”, apărut la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, semnat de protos. Ioan Tofan, consilier în cadrul Sectorului Medical și Farmaceutic al Centrului Eparhial Suceava și stareț al Mănăstirii Milișăuți.

În cadrul întâlnirii desfășurate în incinta bisericii ocrotite de Sfinții Arhangheli, moderate de părintele paroh Gabriel Herea, a fost evocată personalitatea Sfântului Iacob Putneanul care a desfășurat o activitate bogată, din punct de vedere cultural-misionar și filantropic, în cei 10 ani în care a fost mitropolit al Moldovei. A tipărit cincisprezece cărți, printre care și Bucvarul – primul abecedar în limba română din Moldova, și este ctitorul primei școli publice sătești și inițiatorul Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași.

Prezent la eveniment, pr. Ionel Doru Budeanu, protoiereu al Protopopiatului Suceava I, a evidențiat contribuția Sfântului Ierarh Iacob Putneanul la păstrarea credinței și a identității românești prin tipărirea cărților de cult în limba română. Totodată, sfinția sa a amintit că exemplul sfântului rămâne un îndemn la statornicie în fața încercărilor.

Din partea Editurii Crimca, pr. Ștefănel-Stelian Ciurciun, directorul Departamentului Editură și Tipografie, a prezentat etapele care au precedat apariția lucrării, subliniind importanța cărții în formarea duhovnicească și intelectuală a omului.

Protos. Ioan Tofan, autorul volumului, a vorbit despre începuturile cercetării dedicate Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, mărturisind că lucrarea a luat naștere dintr-o ascultare duhovnicească primită la Mănăstirea Putna și s-a transformat, de-a lungul anilor, într-o datorie de conștiință față de istoria Bisericii și a neamului.

„Pentru mine, această întâlnire nu este doar o lansare de carte, și cu atât mai puțin un simplu act academic. Este o întoarcere acasă, la rădăcinile unei călătorii interioare începute acum mai bine de un deceniu, în tinda Mănăstirii Putna. (…) Pe măsură ce adânceam cercetarea, am înțeles că ascultarea mea nu era despre o simplă lucrare de diplomă, ci despre o datorie de conștiință față de istoria Bisericii și a neamului. Acel deceniu al optsprezecelea, atât de aspru judecat ca o vreme a întunericului fanariot, ascundea o lumină orbitoare. Iacob Putneanul nu fusese doar un martor al epocii sale, ci un stâlp neclintit. Copilul orfan intrat în monahism la Putna la doisprezece ani, ajuns episcop la douăzeci și șase de ani și mitropolit la treizeci și unu, a înțeles că o țară asuprită nu se eliberează prin resemnare, ci prin învățătură și curaj moral.”

După încheierea întâlnirii cultural-duhovnicești, a urmat unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei, întâmpinarea moaștelor Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, aduse de la Mănăstirea Putna spre cinstire și închinare, și a delegației conduse de arhim. Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al eparhiei ocrotite de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

Alături de numeroși credincioși din cuprinsul parohiei, dar și din municipiul Suceava și din împrejurimi, la eveniment au participat elevi și dascăli de la Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” din Suceava, în frunte cu prof. Marlena Moscal, directorul instituției de învățământ.

Cu prilejul întâmpinării sfintelor moaște, părintele paroh Gabriel Herea a adresat celor prezenți un cuvânt în care a evidențiat semnificația aparte a acestui eveniment pentru credincioșii din Ițcani, amintind și fragmente din istoria cartierului, strâns legată de două valori fundamentale: munca și educația. „Suntem binecuvântați să primim în mijlocul nostru moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, un om care, în secolul al XVIII-lea, și-a dedicat viața educației și întemeierii unei legislații care să ofere poporului român posibilitatea de a învăța, de a munci și de a se dezvolta în scopul mântuirii sufletelor.”

În continuare, arhim. Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al arhiepiscopiei și viețuitor al Mănăstirii Putna, cel care a însoțit racla cu cinstitele moaște, le-a vorbit celor prezenți despre viața și lucrarea Sfântului Ierarh Iacob Putneanul.

„După informațiile pe care noi le avem acum, este prima dată după mai bine de 250 de ani de când Sfântul Iacob a fost în aceste locuri. În viața sa pământească, el a fost considerat un ctitor al renașterii Sucevei în secolul al XVIII-lea, două biserici purtând pecetea lucrului mâinilor sale, Sfântul Dumitru și Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, dar și alte binefaceri făcând în vremea în care era mitropolit al Moldovei aici la Suceava. Și pentru că au fost aduse moaștele Sfântului Iacob de hramul acestei biserici, de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, vedem și aici o lucrare, o pronie, o lucrare a proniei lui Dumnezeu. (…) Prima și cea dintâi dintre ele a fost viața duhovnicească. El a venit la vârsta de 12 ani la mănăstire. (…) La 14 ani a primit tunderea în monahism de copil. Râvna aceasta și-a menținut-o, a avut înțelepciunea să și-o mențină întreaga viață. Acolo la mănăstire s-a format, a citit, s-a lăsat povățuit de părinții cu viață curată ai epocii. Iar când a ajuns și el mare la maturitate, s-a străduit cu toată puterea să-i formeze pe alții: a tipărit cărți mai multe decât se tipăriseră în cele câteva decenii înaintea lui, fiind episcop la Rădăuți și mitropolit la Iași. A tipărit prima carte de citire în limba română din Moldova în 1755, Bucvarul.”

În continuare au fost oferite distincții de vrednicie din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, ca semn al prețuirii și recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe. Coralei Parohiale „Virginel Stempel” din Ițcani i-a fost conferit Ordinul „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul”, iar Constantin Hromei și Augustin-Marius Dascălu au fost distinși cu Ordinul „Crucea Bucovinei”.

Manifestările dedicate hramului au continuat sâmbătă seară, începând cu ora 19:00, când a fost săvârșită Slujba Privegherii, răspunsurile la strană fiind oferite de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanul” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

Pentru a le oferi tuturor credincioșilor posibilitatea de a se închina la moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, biserica parohială a rămas deschisă pe tot parcursul nopții de sâmbătă spre duminică.

În ziua prăznuirii Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, duminică, 8 noiembrie, programul liturgic a început la ora 8:00, cu slujba Ceasurilor, urmată, la ora 8:40, de Acatistul Sfinților Arhangheli. Începând cu ora 9:15, a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, răspunsurile liturgice fiind oferite de Corala Parohială „Virginel Stempel” din Ițcani.

Sărbătoarea a continuat cu tradiționala procesiune în jurul parcului și al bisericii parohiale, clericii și credincioșii pornind din curtea sfântului lăcaș pe strada Gării și revenind prin Strada Aurel Vlaicu, mărturisindu-și astfel credința și evlavia față de ocrotitorii bisericii.

Moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul au rămas spre închinare până duminică, 8 noiembrie, la ora 16:00, când au fost conduse spre Mănăstirea Putna.

Irina Ursachi