Peste 150 de elevi ai Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava au participat la Festivalul Toamnei 2026, eveniment care a cuprins mai multe activități – concursuri de artă plastică, sculptură în dovleac, fotografie, modă și gastronomie, un program artistic și competiția „Miss și Mister Boboc”, dedicată elevilor claselor a IX-a.

Activitățile le-au oferit elevilor ocazia de a-și valorifica talentul, creativitatea și aptitudinile artistice.

Aproximativ 40 de cadre didactice s-au implicat în organizarea și coordonarea celor planificate, alături de elevi voluntari, care au sprijinit echipa de organizare pe parcursul pregătirii și desfășurării evenimentului.

Miss și Mister Boboc, desemnați la Festivalul Toamnei de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară

Program variat

Coordonați de profesorii diriginți, elevii au participat la concursurile pregătite, organizate pe secțiuni – artă plastică, sculptură în dovleac, fotografie, modă și gastronomie, materializate în desene, picturi, colaje, decorațiuni și dovleci sculptați, toate cu tematică de toamnă și de Halloween.

Secțiunea de modă a inclus costume ecologice, confecționate din materiale reciclabile și costume de Halloween, iar preparatele culinare au fost evaluate în funcție de gust și de prezentare.

Concursul de fotografie „Simfonia toamnei” a avut ca obiective curtea școlii, Mănăstirea Zamca, Cetatea de Scaun și Parcul Șipote, rezultatele fiind prezentate la eveniment. Proiectul a fost condus de prof. Violeta Iacentiuc, director, și prof. Cătălina Tanasă-Cozdreanu, director adjunct.

De asemenea, coordonarea activităților a fost asigurată de prof. Monica Lepcaliuc, prof. Nastia Amarie, prof. Adriana Ivanasciuc, prof. Paula Mareniuc, prof. Dumitrița Niga, prof. Cristina Lupan și prof. Loredana Irimiciuc, cu implicarea profesorilor diriginți.

Miss și Mister Boboc, desemnați la Festivalul Toamnei de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară

Miss și Mister Boboc CTIA 2026

Spectacolul prezentat de Alina Rusu și Iustin Roșca a cuprins o serie de momente artistice pregătite de elevi, dar și competiția de „Miss și Mister Boboc”.

Au performat Eduard Prepeliuc și Alexia Roș, Irina Bîrtoi (interpretare vocală), Bianca Iuliana Florea (iterpretare vocală), Irina Bîrtoi și Diana Florea (colaj de muzică popular).

Competiția „Miss și Mister Boboc”, coordonată de prof. Nastia Amarie, a cuprins probe de prezentare și de aptitudini.

Titlul de Miss Boboc 2026 i-a revenit elevei Alexia-Iuliana Popovici, iar titlul de Mister Boboc 2026 a fost obținut de Iosif Maierean.

Locul I a fost acordat elevei Ștefania Vatamaniuc, locul al II-lea – Iuliana Harasim, iar locul al III-lea – Sara Cristiana Lazăr.

La băieți, locul I i-a revenit elevului Edward Popa, locul al II-lea – Costel Roznovan, iar locul al III-lea – Ștefan Alin Savu. Palmaresul a fost completat de distincțiile speciale: Miss Talent –Luiza Negru; Mister Talent – Ștefan Alin Rusu; Miss Popularitate – Sara Diana Chișcan; Mister Popularitate –Matei Ceobanu; Miss Originalitate – Layla Elisa Bittar; Mister Originalitate – Ionuț Roznovan.

Evenimentul a beneficiat de sprijinul sponsorilor Florăria Diana, Efemer, Evliss, Pe bune, Delicitate, Jic și Souvlaki Yanaki.