Ediția 2026 a Balului Bobocilor de la Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca a adus în fața publicului un bal mascat spectaculos, în care momente artistice, scenete și concursul de Miss și Mister au alcătuit programul serii.

Spectacolul pregătit pentru a sărbători noua generație de liceeni a fost definit de creativitate, eleganță și umor.

Cel mai așteptat moment al serii a fost concursul de Miss și Mister Boboc.

Concurenții au trecut prin șase probe pregătite de organizatori pentru a le testa personalitatea, abilitățile artistice, spiritul de echipă, spontaneitatea (proba de prezentare, dans, talent, proba surpriză, de cultură generală etc.).

Miss și Mister Boboc de la liceul din Dolhasca vor face școala de șoferi gratuit

„Bobocii au fost puși în situații neprevăzute și provocări amuzante, demonstrând că se pot adapta rapid și cu zâmbetul pe buze”, au subliniat organizatorii.

Atmosfera a fost întreținută și de invitații surpriză ai balului: Ovidiu de la Suceava, Johny Romano și Ansamblul Florile Guliei.

La finalul unei seri pline de emoție, spectacol și ritm, juriul a deliberat, iar marile titluri ale ediției 2026 au fost decernate astfel: titlul de Mister Boboc a fost obținut de Antonio Roman, iar titlul de Miss Boboc a fost adjudecat de Bianca Mihaela Stoica.

De remarcat premiile consistente oferite celor doi. Școlile de șoferi AutoGab și AutoXor au oferit celor doi câștigători școlarizare gratuită în vederea obținerii permisului auto.

Miss și Mister Boboc de la liceul din Dolhasca vor face școala de șoferi gratuit

Mulțumiri

Directorul liceului, prof. Adrian Ungureanu, a remarcat implicarea elevilor în toate probele balului, energia adolescenților, curajul și seriozitatea de care au dat dovadă pe scenă.

Organizatorii au mulțumit Primăriei orașului Dolhasca, prin primarul Decebal Isachi, și consilierului școlar, prof. dr. sociolog Ionel Vovciuc, prof. Petru Alin Rotariu și prof. Natașa Elena Iacob, organizatorii acestui bal, sponsorilor și celor care au mai sprijinit financiar și logistic organizarea balului mascat.

„Ediția din noiembrie 2026 a Balului Bobocilor de la Liceul Tehnologic <Oltea Doamna> Dolhasca a demonstrat din nou că adolescenții din liceu nu duc lipsă de talent, rafinament, stil, eleganță, originalitate și creativitate. Felicitări tuturor participanților, organizatorilor și câștigătorilor acestei seri magice!

Mulțumim pentru sprijin financiar firmelor: Răzvan Barber Shop Dolhești, Disco Galaxy, Sergiu și Ramona, Azra, Pictoraș, Velvet Bronze Fălticeni, Florăria Lăcrămioara, Dulcinella, Studio Best Fălticeni, Taxi Linda, Royal Cafe, Dian Taxi, Taxi Roti, Florăria Alexia Vis, Farmacia Farma, La Narcis, Iristar, Florăria Maria Juncă, Cesar Trans, Cosmin Taxi, Maty Naty, SC Adi Zena Impex, SC Smart EKA Service SRL, Ciprian Bertea, Părintele Saftiuc. Balastieră-Dolhasca, Andrei Nichitoaia, Titianu, Alin Găitan, Mag Adecan, David Star, Mario Trans, Exclusive Brand Fălticeni, Salon 8 Martie, Banca Transilvania, La Cornel, Dan Zup, Bar Nea Nicu, Mirela Coptu, Farmacia Floris, Alma Clinic, Maria Movilă, Mariana Popoi, Iris Med, Alex Bradu, Andreea Apostol, Carina Suciu, Denise Popoi, Denisa Coca, Sabrina Nechifor, Farmacia Hedera, Valentina Nechifor, Sorin Ciobanu”, a transmis consilierul școlar, prof. dr. sociolog Ionel Vovciuc.