Mișcare, energie și zâmbete la Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni

Săptămâna Europeană a Sportului Școlar a fost sărbătorită cu entuziasm, energie și multă voie bună la Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, vineri, 25 septembrie 2026, când elevii și cadrele didactice au transformat spațiul școlii într-un loc al mișcării, al jocului și al spiritului de echipă.

Desfășurată în cadrul Săptămânii Europene a Sportului 2026, care are loc în perioada 23–30 septembrie, activitatea a urmărit să încurajeze practicarea sportului și adoptarea unui stil de viață activ și sănătos. Sub mesajul #BeActive, elevii au fost invitați să descopere că mișcarea nu înseamnă doar competiție sau performanță, ci și bucurie, socializare, energie pozitivă și timp de calitate petrecut împreună.

Tema ESSD 2026 – „Mobilitatea activă” a oferit cadrul potrivit pentru o zi în care fiecare pas, fiecare joc și fiecare moment de implicare au devenit o pledoarie pentru un stil de viață mai activ. Activitățile au transmis un mesaj simplu, dar important: nu trebuie să fii sportiv de performanță pentru a face mișcare. Este suficient să găsești forma de activitate care îți place și să faci din ea o parte firească a vieții de zi cu zi.

O zi în care mișcarea i-a adus împreună

Programul dedicat sportului a fost organizat pe parcursul dimineții, pentru a permite participarea elevilor din toate structurile unității de învățământ.

Astfel, la ora 9:50, activitățile au fost dedicate elevilor din corpurile B și C, iar la ora 10:50, elevii din corpul A au fost invitați să se alăture evenimentului. Cei mai mici membri ai comunității școlare, preșcolarii de la grădiniță, au participat la activități începând cu ora 10:15.

Echipamentul sportiv, energia participanților și buna dispoziție au completat atmosfera unei zile în care mișcarea a devenit un adevărat prilej de întâlnire și conectare. Prin joc, competiție și colaborare, elevii au avut ocazia să își pună în valoare spiritul de echipă, să se bucure de activitate fizică și să creeze împreună amintiri frumoase.

Dincolo de rezultate sau de caracterul competitiv al unora dintre activități, important a fost participarea. Fiecare elev care a ales să se implice a demonstrat că sportul poate fi accesibil tuturor și că bucuria de a fi activ nu depinde de performanță.

#BeActive – în felul fiecăruia

Săptămâna Europeană a Sportului, inițiativă europeană dedicată promovării activității fizice și a unui stil de viață sănătos, le reamintește oamenilor că mișcarea poate fi integrată cu ușurință în viața de zi cu zi.

Un drum parcurs pe jos, o plimbare cu bicicleta, o alergare, un dans, un joc cu prietenii sau câteva minute de activitate fizică pot reprezenta pași importanți către un stil de viață mai activ.

În acest spirit, mesajul #BeActive îi încurajează pe oameni să fie activi în propriul lor mod, fără presiunea comparațiilor și fără obligația de a urmări performanța. Important este să găsim acele activități care ne fac plăcere și care ne ajută să ne simțim bine.

Pentru comunitatea Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu”, ziua de 25 septembrie a fost, astfel, mai mult decât o activitate sportivă. A fost o invitație la mișcare, la colaborare și la bucuria de a fi împreună.

Sportul creează legături

Sportul are puterea de a aduce oamenii mai aproape. Într-o comunitate școlară, activitățile sportive contribuie nu doar la dezvoltarea fizică, ci și la formarea unor relații bazate pe cooperare, respect și încredere.

Prin participarea la astfel de activități, copiii și adolescenții învață să lucreze în echipă, să respecte reguli, să își încurajeze colegii și să transforme competiția într-o experiență pozitivă. Iar atunci când toate acestea sunt însoțite de zâmbete și voie bună, sportul devine o experiență care rămâne în memorie.

Activitatea desfășurată la Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni a demonstrat încă o dată că mișcarea poate transforma o zi obișnuită de școală într-o adevărată sărbătoare.

Mulțumiri și felicitări tuturor elevilor și cadrelor didactice care s-au implicat și au contribuit la reușita acestei zile dedicate sportului, sănătății și bucuriei de a fi activ!

Pentru că, uneori, nu este nevoie decât de un prim pas pentru a începe să ne mișcăm mai mult.

Un pas. Un zâmbet. O echipă. O comunitate în mișcare. Be active. Have fun. Move together!

Diana-Maria Poenaru