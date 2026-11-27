Deputata PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, a criticat dur limbajul liderului PNL, Ilie Bolojan, folosit atunci când s-a referit la criticile adresate guvernării acestuia. Mirela Adomnicăi spune că în cadrul vizitei pe care a făcut-o joi la Suceava, pe Ilie Bolojan „l-au lăsat nervii”.

Adomnicăi s-a declarat indignată de faptul că fostul premier a amintit că „papagal politic” a fost expresia pe care fostul premier a folosit-o ca răspuns la criticile sale privind rezultatele guvernării pe care a condus-o.

„E greu să cazi din scaunul de care te-ai agățat cu disperare la Palatul Victoria și să realizezi că din salvator ai ajuns groparul economiei românești.

E greu să simți că zilele tale la conducerea PNL sunt numărate.

Și mai vii și la Suceava, unde ai în sală mai puțini primari liberali decât au fost în urmă cu două zile la întâlnirea de la Consiliul Județean Suceava.

Și, colac peste pupăză, ai la conferința de presă și jurnaliști care vor să pună mai mult de o întrebare.

Și atunci clachezi. Și ai reacții precum cea de ieri”, a declarat deputata PSD de Suceava, care a adăugat că „nu știu dacă e vorba despre misoginism, dar, coincidență sau nu, chiar zilele trecute, reproșuri asemănătoare veneau din rândul colegelor sale din PNL.

Ce l-a deranjat atât de tare pe domnul Bolojan? Faptul că, într-o emisiune la un post local de televiziune, am vorbit despre dezastrul economic pe care l-a lăsat în urmă și despre reducerea deficitului din pix.

E pe cifre, domnule Bolojan! Nu ale mele, nu ale PSD, ci ale Eurostat și ale actualului ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, care a ocupat aceeași funcție și în guvernul pe care l-ați condus”.

Mirela Adomnicăi i-a adus aminte lui Ilie Bolojan că el este cel care a majorat TVA la 21%, accizele și impozitul pe dividende, a introdus CASS pentru pensionari, mame și veterani și a înghețat pensiile.

„Efectele acestor măsuri de austeritate se văd în scăderea puterii de cumpărare, în reducerea consumului și în dificultățile tot mai mari ale firmelor românești.

Și ce ați rezolvat? Ați luat mai mulți bani din buzunarele românilor, dar ați lăsat în urmă un stat care nu are bani să-și achite toate obligațiile. Chiar raportul prezentat zilele acestea de actualul ministru al Finanțelor arată că lipsesc peste 19 miliarde de lei pentru plăți pe care statul este obligat să le facă. Între timp, economia a scăzut, datoria țării a depășit 61% din PIB, România a înregistrat în septembrie cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, iar puterea de cumpărare a românilor s-a diminuat. Domnule Bolojan, respectul față de cei care au alte opinii nu este un semn de slăbiciune, ci de educație. Demnitatea unui om politic nu se măsoară în înălțimea funcțiilor pe care le-a ocupat, ci în felul în care știe să se comporte și după ce le-a pierdut.

Mi-aș dori să învățați, în urma vizitei de ieri la Suceava, o lecție despre bun-simț și respect”, a încheiat Mirela Adomnicăi.