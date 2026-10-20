Mircea Ovadiuc este noul director al ACET Suceava, prin decizie CA

Începând de marți dimineață, ACET SA, furnizor regional de servicii de apă și canalizare, are un nou director – inginerul Mircea Ovadiuc.

Prezent în cadrul ACET chiar de la înființare, apreciat pentru profesionalism, el a ocupat până în prezent funcția de director tehnic.

Desemnarea sa în funcția de director general a avut loc în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al ACT, marți dimineață, mandatul lui fiind stabilit până la data de 28 februarie 2027.

Marți dimineață, director al ACET era încă Lorand Ercse, care îl înlocuise din funcție pe Florin Olaru.

Practic, ACET are al treilea director general, în aproximativ trei luni.

Lupta pentru conducerea ACET ar putea continua ca până acum.

La scurt timp după aflarea noului director ACET, președintele Asociației Județene de Apă și Canalizare, Stelian Simeria, vicepreședinte al Consiliului Județean, a anunțat că va contesta atât deciziile de luni ale AGA ACET, în care au fost înlocuiți doi membri din CA – Anda Violeta Rață și Dan Merchea, cu Sergiu Horobeț și Irina Jităreanu, cât și decizia Consiliului de Administrație de numire a noului director general, pe care le consideră ilegale.