Niciodată nu am urmărit să mă adun cu oameni aroganți, cu fanfaroni pentru care banii și funcțiile reprezintă cam singurele etaloane cu privire la calitatea umană. Am căutat, întotdeauna, să-mi aleg prietenii după suflet și minte, fără să-mi pese dacă erau ,,de neam’’ sau să mă intereseze situația lor materială, iar viața mi-a demonstrat că nu am greșit în această privință. Totuși, privind în jur, constat că din ce în ce mai multe prietenii se înfiripă, astăzi, la marginea interesului comun, în baza unor orgolii exacerbate și a unei cretinoide nevoi de validare din partea așa-zisei elite sociale…

Îmbogățiți peste noapte, deveniți vip-uri pentru nasurile cărora nu s-a inventat încă prăjina, au pretenția de a trasa mersul societății neținând cont de verticalitate, de eleganța cuvântului scris și rostit sau de studii. Nefiresc este doar că, în ciuda unor evidențe de netăgăduit, mai sunt destui cei care – fie din interes, fie din frică, fie din… prostie! – continuă să fie obedienți și să-i aplaude pe mai sus pomeniții în virtutea unor proverbe greșit interpretate, cum ar fi „Îndoaie-te ca trestia și vântul nu te va rupe’’ sau ,,Capul plecat sabia nu-l taie’’.

Închei, deocamdată, făcând un apel la înțelepciune, unitate și iubire, rugându-mă Creatorului pentru… mintea de pe urmă, deoarece – așa cum spunea Balzac! – ,,mințile mărginite au obiceiul să dea vina pe alţii pentru propriile greşeli’’.

SONET AMAR

Când vreun amar ne lasă fără vlagă

Chiar totul se preschimbă în tăcere

Și numai Dumnezeu ne dă putere

Să dezlegăm ce supărarea leagă.

Că nu contează funcție, avere,

Nu-s mulți acei ce pot să înțeleagă;

E tare greu să lupți o viață-ntreagă

Pentru-a-i opri pe oameni din cădere.

Și totuși, când ne-ncearcă erezia,

În suflete să-nvingă poezia

Cu tot ce e firesc și nefiresc,

Să înfruntăm ce este dor și doare,

Trecând peste tristeți și disperare,

Așa cum fac doar cei care iubesc.

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!