Minorul de 15 ani implicat în crima de la Fălticeni a fost arestat 30 de zile pentru două infracțiuni

Minorul în vârstă de numai 15 ani pus sub acuzare pentru omor, în cazul crimei de la Fălticeni, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, vineri, de magistrații de la Tribunalul Suceava, în urma propunerii înaintate de procurorul criminalist de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.

Rar se întâmplă ca un minor de o asemenea vârstă să fie arestat, evident însă că și faptele o impun.

Minorul, David T., a primit mandat de arestare pentru infracțiunile de omor, dar și pentru loviri sau alte violențe, el fiind cel care a inițiat altercația, lovind inițial un alt tânăr, și el victimă în dosar.

În acest moment sunt trei arestați în acest dosar, toți minori, doi cu vârste de 17 ani și unul de 15 ani. În cazul primilor doi, mandatele de arestare pentru 30 de zile au devenit definitive, tot vineri, la Curtea de Apel Suceava.

Din cercetările amănunțite din acest caz nu rezultă ca în agresiune să fi fost implicați și alți tineri. Toți ceilalți au doar statut de martori, direcți sau indirecți.

Nenorocirea care a șocat din multe puncte de vedere, primul fiind cel legat de vârsta agresorilor, s-a petrecut duminică dimineață, în jurul orei 04:30. Din investigațiile efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Suceava, reiese că incidentul a izbucnit pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan între două grupuri. Pe de o parte se aflau mai mulți adolescenți din Fălticeni, iar pe de altă parte doi tineri din comuna Fântâna Mare, în vârstă de 25 și 27 de ani, care petrecuseră anterior într-un club din zonă.

Conflictul a început în momentul în care băiatul de 15 ani i-a aplicat un pumn în față tânărului de 27 de ani. Ulterior, acesta din urmă și însoțitorul său, D.B.B., în vârstă de 25 de ani, au părăsit zona, însă au fost urmăriți de agresorul de 15 ani și de cei doi prieteni ai săi de 17 ani.

Ținta principală a atacului a fost D.B.B.. Tânărul a fost lovit în mod repetat cu pumnii și picioarele, cu o intensitate deosebită în zona capului, agresiunea continuând și după ce acesta a căzut la pământ și a rămas inert. Rezultatele autopsiei efectuate luni de medicii legiști au confirmat că decesul a fost violent, cauzat de o hemoragie cerebrală masivă survenită în urma loviturilor primite.

Procurorii au subliniat într-un comunicat de presă legătura directă dintre agresiune și deces.