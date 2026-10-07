Minorul de 15 ani arestat pentru crima de la Fălticeni nu a putut convinge judecătorii privind o măsură mai blândă

Curtea de Apel Suceava a confirmat definitiv, miercuri, mandatul de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele minorului în vârstă de 15 ani pus sub acuzare pentru omor, în cazul crimei de la Fălticeni.

Inculpatul minor, David T., a încercat să obțină o măsură mai blândă decât arestul preventiv în detenție, în Centrul de Arest al IPJ Suceava, care în cazul său putea fi arestul la domiciliu.

Judecătorii de la cea mai înaltă instanță din Suceava au stabilit însă că nu se pune problema de o măsură mai puțin blândă.

Trei mandate de arestare definitive, de câte 30 de zile, sunt în curs în acest dosar. Toți cei puși sub acuzare sunt minori, doi cu vârste de 17 ani și unul de 15 ani.

Foarte trist ce s-a putut întâmpla în urmă cu ceva mai mult de o săptămână la Fălticeni, cu repercusiuni pe termen lung pentru mulți dintre tinerii implicați, direct sau indirect.

Din cercetările amănunțite din acest caz nu rezultă că în agresiune să fi fost implicați și alți tineri, în afara celor trei minori arestați. Toți ceilalți au doar statut de martori, direcți sau indirecți.

Agresiunea transformată în omor s-a petrecut duminică, 27 septembrie, în jurul orei 04:30.

Din investigațiile efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Suceava reiese că incidentul a izbucnit pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan între două grupuri. Pe de o parte se aflau mai mulți adolescenți din Fălticeni, iar pe de altă parte doi tineri din comuna Fântâna Mare, în vârstă de 25 și 27 de ani, care petrecuseră anterior într-un club din zonă.

Conflictul a început în momentul în care băiatul de 15 ani, acum arestat, i-a aplicat un pumn în față tânărului de 27 de ani. Ulterior, acesta din urmă și însoțitorul său, D.B.B., în vârstă de 25 de ani, au părăsit zona, însă au fost urmăriți de agresorul de 15 ani și de cei doi prieteni ai săi, în vârstă de 17 ani.

Ținta principală a atacului a fost tânărul de 25 de ani. Acesta a fost lovit în mod repetat cu pumnii și picioarele, cu o intensitate deosebită în zona capului, agresiunea continuând și după ce acesta a căzut la pământ și a rămas inert.

Rezultatele autopsiei efectuate de medicii legiști au confirmat că decesul a fost violent, cauzat de o hemoragie cerebrală masivă survenită în urma loviturilor primite.

Procurorii au subliniat într-un comunicat de presă legătura directă dintre agresiune și deces, astfel că fapta a fost încadrată fără dubiu la omor.