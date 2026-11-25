Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți au anunțat că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat minor, cercetat pentru furt de motorină din două locomotive.

Tânărul în vârstă de 17 ani, din Dornești, a fost reținut în arest pentru 24 de ore, după care, pe 24 noiembrie, a fost plasat sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile.

Minorul nu a fost de găsit după ce a comis fapta, tocmai pe 21 octombrie, dar cercetările au fost continuate pentru prinderea acestuia.

Conform unui comunicat al anchetatorilor ”s-a reținut că, la data de 21.10.2026, în jurul orei 20:40, inculpatul minor, împreună cu un alt inculpat, ar fi sustras cantitatea de 240 litri de motorină din rezervoarele a două locomotive aparținând unei societăți comerciale. Pentru sustragerea combustibilului, cei doi inculpați au rupt sigiliile aplicate pe capacele rezervoarelor locomotivelor și au îndepărtat capacele acestora, provocând inclusiv scurgeri de motorină pe sol. Activitatea infracțională a fost întreruptă ca urmare a intervenției unui angajat al societății comerciale, cei doi inculpați părăsind în fugă locul săvârșirii faptei”.

Al doilea autor, în vârstă de 49 de ani, tot din Dornești, a fost prins imediat după comiterea faptei.

În acest caz, polițiștii Serviciului Județean Poliție Transporturi Suceava, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în localitățile Dornești și Negostina, pentru completarea probatoriului administrat în dosarul penal.

Din cercetări a reieșit că suspecții au sustras 240 de litri de motorină din rezervorul a două locomotive, garate în zona stației CFR Dornești, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 2.600 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe canistre.