Minor în stare gravă după ce a fost acroșat de o mașină condusă de alt tânăr. Suspiciuni de tentativă de omor

Un incident foarte grav s-a petrecut la Stroiești, duminică, un tânăr în vârstă de 17 ani care se deplasa cu un vehicul pe două roți ajungând în stare gravă la Spitalul Județean după ce a fost acroșat de un autoturism Audi.

Din datele pe care le avem, în autoturism se aflau trei tineri. Șoferul, în vârstă de 19 ani, a avut un clinci cu minorul care era pe motocicletă, iar la un moment dat l-a acroșat.

Polițiștii au suspiciuni serioase de tentativă de omor în acest caz, ceea ce înseamnă că ancheta va fi preluată de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.