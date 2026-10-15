Minor de 16 ani, reținut în arest după ce a luat mașina mamei și a intrat cu ea într-un gard, alături de fratele de 11 ani

Polițiștii au continuat cercetările într-un caz legat din nou de minori autori de infracțiuni rutiere. Un băiat în vârstă de 16 ani a ajuns în arest, reținut 24 de ore, pentru mai multe infracțiuni, după ce a sustras o mașină și a ieșit cu ea la plimbare împreună cu fratele său, în vârstă de 11 ani. A urmat și un accident, în care băiatul de 11 ani a fost rănit, din fericire nu grav.

Cercetările au început pe 9 octombrie, în jurul orei 22.00, când Poliția orașului Gura Humorului a fost sesizată telefonic cu privire la producerea unui accident de circulație pe raza comunei Păltinoasa.

Din cercetările ulterioare a rezultat că un băiat în vârstă de 16 ani a condus pe raza comunei Păltinoasa autoturismul VW Golf, iar la un moment dat a pierdut controlul autoturismului și a intrat în coliziune cu gardul unei locuințe. Doi copii au ieșit din autoturism și au părăsit ulterior zona.

După puțin timp, însă, băiatul de 11 ani a ajuns la spital, cu un traumatism cranian ușor suferit în urma accidentului.

Din cercetările ulterioare a rezultat că cei doi frați se aflau la o zi onomastică la o locuință din Păltinoasa, alături de mama lor, iar la un moment dat băiatul în vârstă de 11 ani a luat cheia autoturismului VW Golf, aparținând mamei sale, dând-o fratelui mai mare.

Minorul de 16 ani s-a urcat la volanul autoturismului, alături de fratele mai mic, și au pornit spre Gura Humorului.

Nu au ajuns însă prea departe pentru că, într-o curbă la dreapta, ”șoferul” a pierdut controlul asupra direcției de mers, a intrat în derapaj pe o distanță de aproximativ 40 de metri, autoturismul intrând apoi în coliziune frontală cu gardul unei locuințe, care a fost distrus pe aproximativ 4 metri.

În urma investigațiilor efectuate în acea noapte, minorul care a fost la volan a fost readus de polițiști la locul accidentului rutier și a indicat locul, direcția și mecanismul producerii evenimentului.

Întrucât și acesta acuza dureri în zona capului, în acea noapte și acesta a fost condus la Spitalul orășenesc Gura Humorului.

Pentru mai multe abateri rutiere, polițiștii au aplicat încă de atunci amenzi în valoare de aproximativ 10.000 de lei, pentru minor și pentru mamă, în calitate de proprietar al mașinii.

Cercetările au continuat însă și pe latură penală, privind infracțiunile de „furt în scop de folosință”, ”conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere”, „vătămare corporală din culpă” și ”părăsirea locului accidentului”.

În continuarea cercetărilor, pe 14 octombrie, față de minorul în vârstă de 16 ani s-a luat măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Suceava.