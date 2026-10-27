Minor de 16 ani, rănit de o ambulanță aflată în misiune

Un minor în vârstă de 16 ani a ajuns la spital în după-amiaza zilei de luni, 26 octombrie, după ce a fost lovit de o ambulanță aflată în misiune.

Accidentul a avut loc la intersecția străzilor Ana Ipătescu și Tipografiei din municipiul Suceava.

Ambulanța condusă de un bărbat de 46 de ani, care avea semnalele acustice și luminoase în funcțiune, se deplasa spre Corocăiești, la un bărbat care acuza dureri în piept.

Minorul se afla pe un scuter, care staționa pe banda de preselecție către strada Tipografiei.

Cei care i-au acordat îngrijiri minorului au fost chiar șoferul de pe ambulanță și asistenta de serviciu.

Copilul a fost transportat la Unitatea Primire Urgențe a Spitalului Clinic Suceava chiar de ambulanța care l-a lovit.

Medicul de serviciu a stabilit și diagnosticul, respectiv „traumatism genunchi drept și antebraț drept prin accident rutier”.

Atât minorul, cât și șoferul de pe ambulanță au fost testați cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero în ambele situații.

Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să stabilească toate infracțiunile care au rezultat din acest accident de circulație.