Un copil de doar 11 ani a ajuns la spital în după-amiaza zilei de sâmbătă, 21 noiembrie.

Acesta a fost lovit de un autoturism marca Audi în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni din zona restaurantului Balada, din municipiul Suceava.

La volanul autoturismului se afla un tânăr de 20 de ani, care cel mai probabil a fost neatent.

Minorul a ajuns la spital, unde a fost diagnosticat cu ”contuzie genunchi stâng”.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest și s-a constatat că nu consumase băuturi alcoolice înainte să urce la volan.