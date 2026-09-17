La Biblioteca Municipală „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc se deschide, pe 23 septembrie, la ora 17:30, stagiunea toamnă-iarnă a spectacolelor „Minivedete în concert – muzică de ieri și de azi”.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Grupul Coral Corlățenii al Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe”. Participă Ștefan Romaniuc și invitații speciali: Flavia Schipor, Ilinca Bărboi, Raluca Forminte. „Va fi un triumf al talentului și frumosului pe care copiii comunității aleg să ni-l dăruiască nouă, tuturor, sub bagheta magică a doamnei Gabriela Boțan. Spectacolele sunt cu intrare liberă și vă așteptăm în număr cât mai mare să susținem, dar să ne și bucurăm de munca și talentul copiilor care ne fac cinste”, a transmis managerul Bibliotecii Municipale „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc, Nicoleta-Petronela Bogoș.

„Minivedete în concert – muzică de ieri și de azi”, la Biblioteca Municipală din Câmpulung Moldovenesc