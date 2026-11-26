Preșcolarii, elevii și profesorii vor avea o minivacanță de Sfântul Andrei și 1 Decembrie, la fel ca majoritatea angajaților din sistemul bugetar.

Astfel, la nici o lună de la ultima vacanță, îi așteaptă un weekend prelungit în intervalul 28 noiembrie – 2 decembrie.

Luni, 30 noiembrie, este Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, ocrotitorul României și zi liberă legală, și marți, 1 Decembrie, este Ziua Națională a României, de asemenea zi liberă legală. De cele două zile libere vor beneficia și ceilalți angajați din sistemul bugetar.

Elevii sunt momentan în cel de-al doilea modul al acestui an școlar, care se întinde până marți, 22 decembrie.

Următoarea vacanță este cea aferentă sărbătorilor de iarnă, de două săptămâni și jumătate, de pe 23 decembrie 2026 până pe 10 ianuarie 2027.

Modulul 3 este programat de luni, 11 ianuarie, până vineri, 12 februarie 2027, urmat de vacanța mobilă/de schi (15-21 februarie 2027).

Modulul 4 se desfășoară în intervalul 22 februarie – 23 aprilie 2027, iar modulul 5, de pe 5 mai până pe 18 iunie 2027.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Cele două programe se planifică în module diferite.