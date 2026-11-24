Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a declarat, marți, la Suceava, că finanțarea prin programul SAFE a loturilor de autostradă Pașcani – Suceava și Suceava – Siret a devenit o certitudine. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, și președintele Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu.

Ovidiu Popa a spus că o veste foarte bună este finanțarea tronsoanelor de autostradă dintre Pașcani și Suceava prin programul SAFE. El a anunțat acordarea de către Ministerul Finanțelor a creditelor de angajament în valoare de 35 de miliarde de lei, ceea ce permite operaționalizarea programului și finanțarea a nouă loturi de autostradă și drumuri expres, pe direcțiile Pașcani – Siret și Pașcani – Ungheni.

„O veste foarte bună pentru tronsonul de la Pașcani la Suceava. Vor fi finanțate cele două loturi pe programul SAFE. Aseară am discutat cu ministrul Finanțelor și mi s-a spus că ni se acordă creditele de angajament de 35 de miliarde. Deci, de astăzi, programul SAFE este operaționalizat. Avem nouă loturi pe care le vom finanța, de la Pașcani la Siret și de la Pașcani la Ungheni”, a afirmat ministrul transporturilor.

El a mai arătat că șase dintre cele nouă loturi se află în prezent în contestație și sunt blocate în instanță. În ceea ce privește legătura rutieră dintre Suceava și Siret, acesta a amintit că proiectul va fi realizat sub forma unui drum expres.

La rândul său, Sorin Grindeanu a subliniat importanța finanțării prin programul SAFE pentru tronsonul Pașcani – Siret, arătând că existența creditelor de angajament oferă o mai mare siguranță în ceea ce privește asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului.

„Ce este un plus pe Pașcani – Siret este că finanțarea este pe SAFE. Este o treabă foarte bună. Existând aceste credite de angajament, se oferă o siguranță sporită față de alte tronsoane de autostradă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Pe de altă parte, ministrul Transporturilor a anunțat și un calendar estimat pentru deschiderea circulației pe mai multe tronsoane din autostrada de la Bacău la Pașcani. Astfel, până la finalul acestui an ar urma să fie dați în folosință 30 de kilometri pe tronsonul Bacău – Roman Sud. La începutul anului viitor sunt programați pentru deschidere alți 19 kilometri, până la Mircești, iar restul traseului până la Pașcani ar urma să fie finalizat în luna iulie 2027.