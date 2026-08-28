Ministrul Mihai Dimian: „Nu voi propune reducerea sprijinului acordat elevilor prin bursele sociale”

Soarta burselor sociale acordate elevilor nevoiași rămâne în centrul atenției după perioada de consultare publică a proiectului care prevedea modificări privind acordarea acestora.

„Nu voi propune Guvernului reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale”, este anunțul făcut de ministrul Educației, universitarul sucevean Mihai Dimian, care susține că noi prevederi, respectiv creșterea cu aproximativ 7% a pragului de venit pentru eligibilitate, ar conduce la o creștere a numărului elevilor care vor putea beneficia de bursă socială.

Lămuririle vin după numeroase reacții nefavorabile privind proiectul care ar fi eliminat plata burselor sociale în timpul vacanțelor școlare. În forma propusă, plata burselor sociale se efectua doar pe perioada cursurilor, nu întregul an calendaristic, cum a fost până acum.

„De ce am dat curs acestei propuneri pentru a fi pusă în consultare publică?

Din ceea ce am putut observa, discuția s-a concentrat asupra perioadei de acordare a burselor sociale. Precizez că proiectul nu a pus în dezbatere doar perioada de acordare a burselor, ci și cuantumul minim lunar al acestora”, explică ministrul.

Acesta susține că poate fi analizată o variantă în care bursa socială să aibă un cuantum lunar mai mare, acordat pe durata activităților didactice, cu condiția ca această modificare să nu ducă la diminuarea sprijinului financiar total primit de elev într-un an.

„O variantă cu un cuantum lunar mai mare, acordat pe durata activităților didactice, poate fi analizată în raport cu varianta distribuirii sprijinului pe întregul an, fără ca aceasta să presupună automat diminuarea sprijinului anual acordat elevului”, explică Dimian.

„Mai mulți copii eligibili, fără diminuarea sprijinului anual acordat fiecăruia – acesta este principiul de la care voi porni”

În mesajul său, Mihai Dimian amintește că bursa socială are, potrivit legislației, rolul de a susține participarea elevilor la activitățile didactice și de a preveni abandonul școlar.

„Din acest motiv, finalitatea educațională poate fi mai bine atinsă prin corelarea ei directă cu perioada activităților școlare.

Există multe alte state europene care nu acordă burse sociale pe perioada vacanței, deși finanțarea educației este mult mai consistentă decât în România.

În același timp, afirmația că <sărăcia nu intră în vacanță> este un argument legitim pentru acordarea burselor sociale pe perioada vacanțelor școlare. Combaterea sărăciei trebuie să fie o preocupare permanentă a statului. Dar mecanismul principal de protecție socială destinat explicit acestui obiectiv este dat de Legea privind venitul minim de incluziune”, evidențiază Dimian.

Pentru elevii proveniți din medii dezavantajate socioeconomic, ministrul face o distincție între cele două forme de sprijin: venitul minim de incluziune are în primul rând un rol de protecție socială, în timp ce bursa socială reprezintă un mecanism suplimentar, destinat susținerii participării copiilor la educație.

„În concluzie, mai mulți copii eligibili, fără diminuarea sprijinului anual acordat fiecăruia – acesta este principiul de la care voi porni în propunerea pe care o voi trimite către Comisia de Dialog Social și o voi susține în Guvern”, conchide ministrul.

Bursa socială este de 300 de lei pe lună, iar la nivelul județului Suceava sunt peste 45.000 de beneficiari.