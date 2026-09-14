Ministrul Mihai Dimian, despre testele PISA: „Rezultatele României sunt slabe și trebuie să spunem acest lucru fără ocolișuri”

Rezultatele slabe obținute de elevii români la testele PISA (Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor) readuc în discuție eficiența reformelor din educație. Ministrul Educației, universitarul sucevean Mihai Dimian, spune că România trebuie să privească „fără ocolișuri” realitatea și să analizeze de ce măsurile adoptate în ultimele decenii nu au dus la rezultatele așteptate.

Reamintim că rezultatele recente de la PISA arată o scădere a performanțelor elevilor români la toate cele trei discipline evaluate: Științe, Citire și Matematică. PISA evaluează elevii în vârstă de 15 ani, analizând cât de bine sunt pregătiți aceștia pentru a face față provocărilor din societatea actuală.

Într-un mesaj public, ministrul Dimian spune că nu își propune să demonstreze că unii au dreptate și alții greșesc, ci să contribuie la o discuție despre ceea ce poate fi îmbunătățit în educația românească.

„Rezultatele României sunt slabe și trebuie să spunem acest lucru fără ocolișuri”, afirmă Mihai Dimian, subliniind că numeroasele reforme din ultimele decenii nu au dus încă sistemul educațional acolo unde s-a dorit.

Ministrul atrage atenția că problemele educației nu pot fi rezolvate doar prin intervenții la nivelul Ministerului Educației. În opinia sa, este nevoie de condiții mai bune în școli și de sprijin pentru profesori, dar și de elevi motivați să învețe, cadre didactice exigente, părinți implicați și comunități care să ofere modele și să acorde importanță educației.

„Schimbarea în bine se face în fiecare zi, prin contribuția fiecăruia dintre noi, fie că ne aflăm la minister, în sala de clasă, acasă sau în comunitate”, transmite ministrul.

Mihai Dimian spune că nu are o „soluție miraculoasă”, dar consideră că îmbunătățirea rezultatelor este posibilă printr-un efort comun și prin măsuri construite cu răbdare și consecvență.

În același timp, ministrul pledează pentru implicarea specialiștilor și a tuturor celor care pot contribui, cu bună-credință, la schimbarea sistemului. El consideră că opiniile și experiențele diferite trebuie ascultate înainte de adoptarea unor noi măsuri.

„Înainte de a lansa, de urgență, noi reforme, ar fi bine să privim la aceste reforme care, în ciuda eforturilor și a unor lucruri bune care s-au făcut, nu ne-au condus încă la rezultatele dorite”, afirmă Mihai Dimian.

În opinia sa, România are „multe de recuperat”, însă există soluții pentru o dezvoltare semnificativă a educației chiar și în condițiile actuale, cu condiția ca realitatea să fie privită „lucid” și măsurile să fie construite consecvent.

Ministrul Mihai Dimian, despre testele PISA: „Rezultatele României sunt slabe și trebuie să spunem acest lucru fără ocolișuri”

„Elevii români beneficiază de aproximativ 1.600 de ore de instruire obligatorie mai puțin decât media”

În analiza sa, Mihai Dimian atrage atenția că rezultatele PISA 2025 trebuie interpretate cu atenție și fără concluzii pripite.

De exemplu, diferențele foarte mari dintre elevii din mediul rural și cei din urban sunt influențate și de modul în care elevii sunt repartizați la liceu după evaluarea națională (elevi din rural care sunt repartizați în licee din urban și figurează ca fiind din urban).

În același timp, comparația dintre evaluarea națională și PISA trebuie făcută cu prudență, deoarece cele două teste urmăresc lucruri diferite: una verifică raportarea la programa școlară, în timp ce PISA urmărește capacitatea elevilor de a folosi ceea ce au învățat în situații reale.

Ministrul subliniază că scăderea rezultatelor României se înscrie într-un trend internațional, accentuat de pandemie, însă acest context nu poate constitui o scuză.

Ministrul observă că, deși în ultimii ani au existat reforme, investiții, creșteri salariale și schimbări legislative, până la momentul testării PISA nu se vedea o îmbunătățire clară a performanțelor elevilor.

În opinia sa, una dintre probleme este legată de nivelul de exigență din sistem. Elevii nu pot fi pregătiți să aplice cunoștințele în viața reală dacă, înainte de toate, nu au acumulat și nu au înțeles cunoștințele de bază. De aici rezultă necesitatea unor schimbări în predare, astfel încât școala să urmărească nu doar parcurgerea programei, ci și ceea ce știu efectiv copiii să facă.

Dimian pune în discuție și timpul efectiv de instruire.

Potrivit datelor invocate de acesta, elevii români beneficiază de aproximativ 1.600 de ore de instruire obligatorie mai puțin decât media OCDE până la vârsta de 15 ani.

Ministrul nu propune pur și simplu mai multe ore de școală, ci o utilizare mai eficientă a timpului existent, inclusiv prin activități remediale și aplicative.

Printre ideile sale se află activități săptămânale de recuperare pentru elevii cu rezultate slabe la Matematică și Limba română și o schimbare a modului în care sunt organizate „Școala altfel” și „Școala verde”.

Un alt semnal de alarmă este legat de schimbarea modului în care copiii învață și își mențin atenția. Inteligența artificială, rețelele sociale, timpul petrecut în fața ecranelor și diminuarea obiceiului de a citi pot influența capacitatea elevilor de a se concentra, de a înțelege un text și de a construi un raționament. În acest context, ministrul consideră că școala trebuie să se adapteze unor schimbări care nu existau la aceeași scară în urmă cu câteva decenii.

În final, mesajul lui Mihai Dimian nu este acela de a propune o nouă reformă radicală, ci de a cere o evaluare sinceră a celor care au fost deja făcute. El consideră că România nu trebuie să intre într-un nou ciclu de schimbări înainte de a înțelege ce a funcționat și ce nu a funcționat în reformele precedente.

„Avem multe de recuperat”, este una dintre concluziile sale, dar ministrul susține că există soluții dacă realitatea este privită lucid și se construiește consecvent.