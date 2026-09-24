Ministrul Apărării explică de ce drona prăbușită la Solca nu a fost doborâtă de avioanele F-16

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit explicații, la Digi24, cu privire la motivul pentru care drona prăbușită, joi dimineață, la Solca nu a fost interceptată activ sau distrusă în aer. Acesta a subliniat că procedurile de neutralizare nu sunt similare cu „un joc pe calculator” și că decizia implică măsuri stricte de siguranță pentru a evita prăbușirea fragmentelor peste zone locuite. Aparatul s-a prăbușit într-o zonă nepopulată, fără a provoca victime sau pagube materiale majore.

Ministrul a indicat totodată că această dronă prezintă „caracteristici tehnice noi” față de cele descoperite anterior în zona Dobrogei. Creșterea numărului de drone care ating teritoriul României – un volum de trei ori mai mare în acest an comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut – este justificată, potrivit ministrului Apărării, prin „activitatea intensă de pe frontul din Ucraina”. Reamintim că o dronă de mici dimensiuni s-a prăbușit joi dimineață în zona localității Solca, după ce a pătruns în spațiul aerian național dinspre Ucraina.

Incidentul a generat alertă în județele Suceava și Botoșani, unde populația a primit mesaje RO-Alert. Radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat ținta în cursul nopții, determinând reacția forțelor aliate și naționale. Conform informațiilor oficiale, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de urgență de pe Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza traiectoria aparatului de zbor. Ulterior, la ora 07:21, un elicopter IAR-330 SOCAT de la Baza 95 Aeriană Bacău a fost trimis în zona împădurită de lângă Solca pentru a localiza resturile epavei. Datele oficiale arată că aparatul a evoluat doar patru minute în spațiul aerian românesc înainte de a se prăbuși.