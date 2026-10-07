Mii de elevi și profesori suceveni au celebrat Ziua Mondială a Educației participând la Sfânta Liturghie

Și în acest an, de Ziua Mondială a Educației, pentru a celebra valorile pe care deopotrivă Școala și Biserica le susțin, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a propus, binecuvântat și susținut organizarea programului eparhial Liturghia copiilor, coordonat, în parteneriat, de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul Media și Comunicare și Sectorul Educațional-Teologic (Învățământ).

La această ediție, a cincea, în zilele de 4 și 5 octombrie, în 105 biserici din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, de Ziua Educației și a oamenilor ei, s-a dovedit a fi, potrivit participanților și organizatorilor, comuniune, și comunicare, și cuminecare, și despre Hristos, și viață frumoasă, și aleasă repetată învățare. „Câteva mii de copii, din multe-multe școli din întreg județul nostru, părinți ai copiilor, zeci de profesori și tot pe-atâția preoți slujitori au sărbătorit educația exersându-l, încă și încă o dată, pe împreună, ca fundament al devenirii personale și comunitare: unii cu alții și împreună cu Hristos”.

Referindu-se la arhitectura acestui program eparhial, prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru religie și coordonator, a evidențiat: „Cred că fiecare biserică e o școală de aplicație a orei de religie. Și, deopotrivă, nu cred că s-ar putea vorbi despre o encomiastică a educației în afara rugăciunii. Iar Sfânta Liturghie este ea însăși o veritabilă și repetabilă școală a unor virtuți și valori dintre cele mai relevante pentru profilul moral, și social, și etic al oricăruia dintre noi și, cu atât mai mult, al copiilor și tinerilor aflați la vârsta la care au atâta nevoie să-L descopere și să învețe să-L trăiască, trăindu-și frumos propria viață, pe Hristos. Mai cred, și e un truism acesta, că fiecare copil are nevoie de un profesor care să i-L arate pe Iisus Hristos, prin tot ceea ce este, prin ceea ce spune și face; și „profesori de liturghie” le pot fi copiilor, deopotrivă, și părinții/familia, și profesorii și slujitorii sfintelor altare. Iar dacă e adevărat, și este, în litera și spiritul oricărui dicționar explicativ, că profesorul este o persoană cu o pregătire specială într-un anumit domeniu de activitate și care predă o materie de învățământ, atunci e la fel de adevărat că le datorăm copiilor o bună și specială pregătire culturală, spirituală și morală personală. Pentru că ne-au fost încredințați într-o inegalabilă operă de slujire.”

Mii de elevi și profesori suceveni au celebrat Ziua Mondială a Educației participând la Sfânta Liturghie

Despre participarea efectivă a copiilor în cadrul Sfintei Liturghii au vorbit în termeni de învățare și implicare efectivă cei mai mulți dintre profesorii și preoții coordonatori. Am reținut mărturisirea părintelui Mihai Spoială, parohul Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” Adâncata: „cei mici au rostit împreună Simbolul de credință – Crezul și Rugăciunea Tatăl nostru, mărturisindu-și astfel credința și așezându-și sufletele în lumina rugăciunii. Cu aceeași emoție, copiii au purtat lumânările la citirea Sfintei Evanghelii, precum și la Vohodul Mare, trăind cu evlavie și bucurie fiecare moment al Dumnezeieștii Liturghii.

Un moment de profundă însemnătate duhovnicească l-a constituit apropierea copiilor de Sfântul Potir. Spre finalul Sfintei Liturghii, aceștia s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, primind Sfânta Împărtășanie ca pe un dar al iubirii lui Dumnezeu și ca pe o binecuvântare pentru sufletele lor aflate la început de drum. La încheierea slujbei, toți copiii au primit din partea parohiei iconițe și dulciuri, ca semn al bucuriei și al prețuirii lor, dar și ca o mică amintire a acestei zile în care educația, credința și comuniunea s-au întâlnit în chip firesc în spațiul sfânt al Bisericii. În cuvântul de învățătură rostit la final, m-am adresat deopotrivă cadrelor didactice prezente, bunicilor, părinților și copiilor, subliniind importanța educației în formarea caracterului și a sufletului tinerelor generații, evidențiind faptul că educația adevărată nu se limitează la transmiterea unor cunoștințe, ci presupune formarea omului în integralitatea sa, prin cultivarea binelui, a respectului, a responsabilității, a credinței și a dragostei față de aproapele. Am subliniat totodată frumusețea conlucrării dintre familie, școală și Biserică, instituții care, prin misiunea lor complementară, pot contribui la creșterea unor copii și tineri temeinic ancorați în valorile morale și spirituale. În acest demers, dascălul, părintele și preotul sunt chemați să fie repere pentru copil, fiecare având un rol esențial în devenirea sa.”

În câteva comunități, s-a remarcat participarea unor clase întregi de copii, însoțiți de părinți și profesori la Liturghia copiilor. E și cazul Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, așa cum ne-a relatat dl. prof. Iulian Ciotu, director coordonator: „Educația adevărată nu înseamnă doar acumularea de cunoștințe, ci mai ales formarea caracterului și îmbrăcarea sufletului în valori perene. Să-i vedem pe copiii noștri împreună în sfântul lăcaș, laolaltă cu dascălii și părinții lor, ne dă garanția că comunitatea din Cajvana are un viitor binecuvântat. Școala și Biserica au mers mereu mână în mână, iar astăzi am trăit cu toții o adevărată lecție de credință, unitate și dăruire.”

Mii de elevi și profesori suceveni au celebrat Ziua Mondială a Educației participând la Sfânta Liturghie

Și pr. dr. Marius-Gheorghiță Davidoaia de la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Cajvana 1, a mărturisit: „Biserica este casa tuturor, dar mai ales a celor mici și curați cu inima. Prin Liturghia Copiilor, punem o sămânță de lumină în sufletele lor fragede, o sămânță care va rodi peste ani în oameni responsabili, credincioși și iubitori de neam. Ne bucurăm nespus să vedem altarul și școala unite într-o singură rugăciune de mulțumire.”

Deopotrivă, i s-a alăturat pr. Radu-Sorinel Rezuș, Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Cajvana 2: „Astăzi, glasurile copiilor au fost cea mai frumoasă rugăciune adusă lui Dumnezeu. Când copilul învață să-și unească palmele și să rostească Tatăl Nostru alături de dascălul și părintele său, comunitatea noastră devine mai puternică și mai binecuvântată. Le mulțumim tuturor celor care au făcut posibil acest moment de înaltă trăire duhovnicească.”

O activitate singulară și inedită în acest program eparhial a fost organizată de Școala Gimnazială Bogdănești 1, coord. prof. dr. Nicoleta Ursuțu, director, care a invitat la Sfânta Liturghie în această zi, alături de toți copiii școlii, și pe toți profesorii seniori și le-a oferit și acestora o masă festivă.

Irina Ursachi