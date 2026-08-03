Mihu Acoperișuri – Top Scav e campioana-surpriză a Cupei Stejarului

16 echipe s-au aflat pe tabloul de concurs al Cupei Stejarului de la Cajvana, o competiție care se bucură de un interes deosebit din partea iubitorilor de minifotbal din România. Ajungând la a XII-a ediție, competiția a devenit în timp una de tradiție, majoritatea partidelor, în special cele din fazele superioare, disputându-se cu tribunele pline.

Mai mult, datorită premiilor consistente puse la dispoziție de organizatori și ca urmare a rivalităților sportive create de-a lungul timpului, în formațiile participante au ajuns să fie cooptați an de an cei mai buni jucători de minifotbal din România și din Republica Moldova, care vin la Cajvana să facă spectacol.

Conform calculelor hârtiei, favorita din acest an a fost campioana ediției precedente, Bucovina Bădeuți, care s-a prezentat cu un lot alcătuit din internaționali români și basarabeni, ce au în palmares titluri cucerite în întrecerile internaționale. Parcursul celor de la Bădeuți s-a oprit însă în semifinale, acolo unde au fost învinși, surprinzător, cu scorul de 5-3, de Mihu Acoperișuri – Top Scav.

În cealaltă semifinală, Inter Bucovina Cajvana a dispus cu 3-0 de Bucovina Vicov.

Cum era de așteptat, marele duel din ultimul act dintre Mihu Acoperișuri – Top Scav și Inter Bucovina Cajvana a fost deosebit de încrâncenat și echilibrat. Momentul psihologic al meciului decisiv pentru titlu a avut loc cu 10 minute înainte de final, atunci când, la scorul de 1-1, Dănuț Tipa, portarul celor de la Mihu Top Scav, a scos un gol ca și făcut dintr-o poziție de unu la unu cu un adversar, pentru ca, la faza următoare, formația sa să puncteze pentru 2-1. Scorul final, 3-1 în favoarea echipei conduse de Mihai Diaconiță, a fost stabilit în ultimele secvențe ale întâlnirii, atunci când trupa manageriată de Mihai Ududec și Alex Afloarei forța egalarea cu toate liniile.

Una peste alta, a fost un succes puțin scontat al grupării Mihu Acoperișuri – Top Scav, care s-a bazat pe un nucleu de jucători localnici, precum Dănuț Tipa, Ciprian Corban, Andrei Bijec, Victor Romașcan, campioni în acest sezon și în Campionatul Județean de Old-Boys, Iosif Netbai, Daniel Păiuș, Mihai Diaconiță, Ionel Zamă, Ciprian Nastasiu sau Marian Munteanu. Singurii stranieri au fost Șerban Nițu, fostul fundaș lateral al Cetății și băcăuanul Sergiu Matei.

Trebuie totuși amintit că Mihu Acoperișuri – Top Scav, echipa câștigătoare a Cupei Stejarului 2026, a avut de trecut un hop important în faza sferturilor de finală, acolo unde, în confruntarea cu HRES Ipotești, era condusă cu 4-2 cu cinci minute înainte de sfârșitul întâlnirii, însă a reușit să egaleze în extremis și să se impună în urma executării loviturilor de departajare.

18.000 de lei a primit Mihu Acoperișuri – Top Scav din partea organizatorilor, vicecampioanei Inter Bucovina Cajvana i-a revenit 8.000 de lei, în timp ce Bucovina Bădeuți, câștigătoarea finalei mici, a fost premiată cu 3.000 de lei.