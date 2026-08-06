Mihai Roman și Lucian Burlacu fac parte din echipa lui Iulian Darabă la alegerile AJF

Fălticeneanul Iulian Darabă, candidat la șefia Asociației Județene de Fotbal, și-a prezentat echipa cu care va candida la scrutinul din 23 august.

„Am făcut un pas important pentru viitorul fotbalului din județul nostru. Împreună cu o echipă puternică, am depus oficial dosarele de candidatură pentru conducerea AJF Suceava la alegerile din 23 august.

Alături de mine vor fi fostul mare internațional Mihai Roman, un tip cu o viziune modernă, care a fondat o academie de fotbal de mare succes, și Lucian Burlacu, un bun cunoscător al fotbalului județean, la rândul lui, un om implicat în fotbalul juvenil prin școala de fotbal pe care-o conduce.

Venim în fața cluburilor afiliate cu transparență, profesionalism și dorința clară de a moderniza competițiile de la toate nivelurile. Mulțumim tuturor celor care ne sunt alături! Ne dorim un parteneriat real cu fiecare club din județ” a precizat Iulian Darabă.