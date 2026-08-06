Fotbal

Mihai Roman și Lucian Burlacu fac parte din echipa lui Iulian Darabă la alegerile AJF

Iulian Darabă. Lucian Burlacu și Mihai Roman
Iulian Darabă. Lucian Burlacu și Mihai Roman

Fălticeneanul Iulian Darabă, candidat la șefia Asociației Județene de Fotbal, și-a prezentat echipa cu care va candida la scrutinul din 23 august.

„Am făcut un pas important pentru viitorul fotbalului din județul nostru. Împreună cu o echipă puternică, am depus oficial dosarele de candidatură pentru conducerea AJF Suceava la alegerile din 23 august.

Alături de mine vor fi fostul mare internațional Mihai Roman, un tip cu o viziune modernă, care a fondat o academie de fotbal de mare succes, și Lucian Burlacu, un bun cunoscător al fotbalului județean, la rândul lui, un om implicat în fotbalul juvenil prin școala de fotbal pe care-o conduce.

Venim în fața cluburilor afiliate cu transparență, profesionalism și dorința clară de a moderniza competițiile de la toate nivelurile. Mulțumim tuturor celor care ne sunt alături! Ne dorim un parteneriat real cu fiecare club din județ” a precizat Iulian Darabă.

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