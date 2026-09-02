Mihai Dimian, la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși : „Nu trebuie să uităm că școala formează, în primul rând oameni”

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a fost invitat de Patriarhia Română să transmită un mesaj celor aproximativ 2.500 de tineri din întreaga lume care participă, la București, la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși.

În mesajul său, ministrul a vorbit despre rolul școlii într-o societate aflată într-o continuă transformare, subliniind că, dincolo de tehnologie și de pregătirea pentru profesiile viitorului, educația trebuie să rămână centrată pe formarea caracterului.

„Într-o perioadă în care școala încearcă să se adapteze transformărilor tehnologice și profesiilor viitorului, nu trebuie să uităm că școala formează, în primul rând, oameni. Oameni capabili să distingă între bine și rău, să respecte demnitatea și credințele celorlalți, să își asume responsabilități”, a transmis Mihai Dimian.

„Ne dorim o societate în care ridicăm bariere sau una în care construim punți?”, a întrebat Mihai Dimian, înainte de a formula și îndemnul său: „Construiți punți acolo unde alții ridică bariere.”

Un alt mesaj a vizat relația dintre știință și credință, într-o perioadă în care progresul tehnologic și dezvoltarea inteligenței artificiale schimbă rapid societatea.

„Ne dorim o societate în care trebuie să alegem între știință și credință?”, a întrebat ministrul, răspunzând: „Folosiți știința pentru a învăța ce puteți face, iar credința pentru a învăța ce merită să faceți.”

La final, Mihai Dimian i-a îndemnat pe tineri să păstreze echilibrul între spiritul critic, deschiderea intelectuală și valorile în care cred.

„Vă doresc să aveți curajul îndoielii intelectuale și puterea convingerilor profunde. Vă doresc să nu vă fie teamă nici de lumea care vine, nici de identitatea din care veniți”, a fost mesajul transmis celor aproximativ 2.500 de participanți la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși de la București.