Mihai Dimian, invitat să contribuie la reforma Educației: „Sper ca parlamentarii României să susțină această direcție”

Universitarul sucevean Mihai Dimian anunță că a primit din partea lui Siegfried Mureșan, prim-ministru desemnat, propunerea de a se alătura noii echipei guvernamentale în calitate de ministru al Educației și Cercetării.

În mesajul transmis public, Dimian precizează că revenirea sa în România nu a avut ca scop ocuparea unei funcții, ci dorința de a pune în slujba tinerilor experiența și expertiza dobândite în străinătate.

„Nu am revenit în România pentru a ocupa vreo funcție. M-am întors pentru a oferi tinerilor din România experiența și expertiza dobândite în străinătate”, afirmă Mihai Dimian.

Acesta subliniază că nu este și nu a fost membru al unui partid politic. Totodată, îi mulțumește lui Siegfried Mureșan și Partidului Național Liberal pentru oportunitatea oferită și își exprimă speranța că parlamentarii vor susține direcția propusă pentru educație și cercetare.

Potrivit acestuia, direcția propusă pentru sistemul de educație pornește de la șase priorități pentru învățământul preuniversitar: participarea efectivă și constantă a copiilor la procesul educațional, dobândirea unor competențe relevante pentru viață și profesie, evaluarea obiectivă a progresului școlar, creșterea atractivității carierei didactice, conectarea liceului cu piața muncii și dezvoltarea educației în limbile minorităților naționale.

Dimian menționează, de asemenea, necesitatea asigurării accesului copiilor români din diaspora și al etnicilor români de pretutindeni la educație și la învățarea limbii române.

O ală componentă importantă este reprezentată de proiectele realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), alături de simplificarea, debirocratizarea și digitalizarea sistemului de învățământ.

În ceea ce privește învățământul universitar și cercetarea, prioritățile enumerate vizează creșterea participării și a echității în învățământul superior, îmbunătățirea calității și relevanței socioeconomice a educației universitare, consolidarea carierei didactice și de cercetare și dezvoltarea României ca pol regional de cercetare și inovare.

Internaționalizarea universităților românești, promovarea eticii și integrității în mediul academic și reducerea fragmentării sistemului de cercetare sunt, de asemenea, incluse între direcțiile prezentate de Mihai Dimian.

„Misiune pentru România” – mesajul transmis de Siegfried Mureșan

În scrisoarea adresată lui Mihai Dimian, intitulată „Misiune pentru România”, Siegfried Mureșan afirmă că își dorește „o Românie prosperă, o Românie modernă, o Românie dreaptă și o Românie sigură”, în care statul să fie „în serviciul cetățeanului”.

Mureșan vorbește despre necesitatea reformării României în contextul dificultăților economice și geopolitice actuale și susține că schimbarea trebuie să înceapă de la nivelul Guvernului.

„Guvernul nostru va lucra în echipă, ghidat de integritate, transparență și competență”, se arată în mesaj.

În scrisoare, Mureșan îi propune lui Mihai Dimian să se alăture echipei sale „în calitate de ministru al Educației și Cercetării”, subliniind importanța educației pentru dezvoltarea României.

„Educația este cheia dezvoltării României”, transmite premierul desemnat, indicând printre obiective reducerea abandonului și absenteismului școlar, dezvoltarea competențelor elevilor, modernizarea metodelor de predare, sprijinirea profesorilor prin formare și mentorat și consolidarea legăturii dintre școală, universități și piața muncii.

Scrisoarea pune accent și pe accesul egal la educație pentru copii, inclusiv pentru cei din comunități vulnerabile și pentru elevii aparținând minorităților naționale, precum și pe investițiile în cercetare și în universități performante.

La finalul mesajului, Siegfried Mureșan îi transmite lui Mihai Dimian: „Avem o responsabilitate mare față de români și sunt convins că, împreună, o vom onora.”