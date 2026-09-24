Mihai Dimian ar putea rămâne ministru în Guvernul Mureșan

Mihai Dimian rămâne pe lista scurtă a propunerilor de miniștri ce ar urma să facă parte din Guvernul Mureșan, o listă deocamdată neoficială, într-adevăr.

Dacă va fi propus și dacă va primi votul Parlamentului, universitarul sucevean ar rămâne la conducerea ministerului pe care îl coordonează de 7 luni, de la începutul lunii martie.

Cu privire la acest aspect, Dimian menționează că nu a insistat niciodată pentru a ocupa funcția și nici nu o face acum.

„Eu nu am cerut nici înainte și nu cer nici acum. Dar aceasta nu înseamnă că nu m-am dedicat total acestei activități odată ce am acceptat propunerea”, a spus Dimian, citat de Tribuna Învățământului.

Un argument în favoarea continuității sale îl reprezintă rezultatele din PNRR pe segmentul educație și cercetare.

„Iar faptul că am dus la final cu bine un PNRR în educație și cercetare aflat într-o stare dificilă, cu jaloane de 2 miliarde de euro realizate în 5 luni, îndeplinirea țintelor pentru această perioadă și plăți către beneficiari ce se apropie de 5 miliarde de lei, în timp ce în 5 ani au fost plăți de 7 miliarde de lei, poate reprezenta o dovadă a acestei activități”, a mai spus Dimian pentru Tribuna Învățământului.

Rectorul suspendat al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a preluat portofoliul acestui minister după demisia lui Daniel David și după o perioadă de două luni în care interimatul a fost asigurat de Ilie Bolojan.