Învățământ preuniversitar

Mihaela Ochiană este noua directoare a Grădiniței Obcini

Mihaela Ochiană este noua directoare a Grădiniței Obcini
Mihaela Ochiană este noua directoare a Grădiniței Obcini

Mihaela Ochiană este noua directoare a Grădiniței cu Program Normal Obcini, instituție ce are în subordonare și cele două creșe din municipiul Suceava (Nr. 1, de pe aleea Nucului, și cea din Burdujeni, cartierul Tinereții).

Ochiană vine în locul Roxanei Manoliu, cea care a fost managerul instituției o scurtă perioadă de timp, la începutul acestui an școlar, după pensionarea Elenei Dochia.

Mihaela Ochiană este profesoară în învățământul preșcolar la grădinița din Obcini, fiind implicată de-a lungul timpului în mai multe proiecte dedicate celor mici, acțiuni caritabile, competiții etc.

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