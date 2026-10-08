Mihaela Grădinariu, cronicar literar de substanță, profesor dedicat, a murit la vârsta de 56 de ani, la câteva ore după plecarea la Ceruri a tatălui său

O dublă pierdere cutremură lumea culturală suceveană. Scriitorul și profesorul Ioan Țicalo, în vârstă de 81 de ani, a murit miercuri, iar la doar câteva ore după dispariția tatălui său s-a stins din viață fiica acestuia, poeta, eseista, cronicarul și criticul literar Mihaela Grădinariu, în vârstă de 56 de ani.

Cei doi, originari din comuna Râșca, au fost membri ai Societății Scriitorilor Bucovineni și au lăsat în urmă cărți, generații de elevi și o comunitate culturală care îi plânge acum împreună.

Este una dintre acele tragedii în fața cărora cuvintele par prea puține. Miercuri, lumea literară suceveană a primit vestea morții scriitorului și profesorului Ioan Țicalo, la vârsta de 81 de ani.

Câteva ore mai târziu, o nouă veste avea să sporească durerea: fiica sa, Mihaela Grădinariu, poetă și cronicar literar, profesor dedicat și membră a Uniunii Scriitorilor din România și a Societății Scriitorilor Bucovineni, a murit la numai 56 de ani. Tată și fiică au plecat, astfel, spre veșnicie la doar câteva ore distanță. Comunitatea din Râșca, dar și lumea literară din Suceava și Iași sunt în doliu.

Societatea Scriitorilor Bucovineni: „Ne aflăm într-o mare cumpănă”

Societatea Scriitorilor Bucovineni a transmis un mesaj de profundă durere după aflarea celor două decese. „Dacă ieri am anunțat că scriitorul Ioan Țicalo a plecat dintre noi, iată, azi, aflăm că și Mihaela Grădinariu, fiica sa, poetă de certă vocație, cronicar literar de substanță, profesor dedicat, membră a Societății Scriitorilor Bucovineni și a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași, ne-a părăsit”, a transmis organizația literară. Dispariția celor doi membri ai aceleiași familii, la un interval de doar câteva ore, a produs o emoție puternică în rândul scriitorilor și oamenilor de cultură din Bucovina.

Mihaela Grădinariu, o voce distinctă a poeziei contemporane

La 56 de ani, Mihaela Grădinariu lasă în urmă o operă literară importantă și o activitate susținută de cronicar, critic și profesor.

Originară din Râșca, Suceava, Mihaela Grădinariu a fost poetă, eseistă, cronicar și critic literar, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași, și a Societății Scriitorilor Bucovineni.

A debutat editorial cu volumul „Biserica de Cuvinte” (Iași, Timpul, 2012), căruia i-au urmat „Frigul din clepsidră” (2013), „Risipiri în alb pe alb” (2014), „Aspida mireasă” (2015), „Urechea lui Malhus” (2017), „Oglindă pentru spaimele luminii” (București, EIKON, 2020), „Die Wörterkirche”, în traducerea lui Christian W. Schenk (Dionysos Verlag, Boppard am Rhein, 2022), „Vindecă-mă, moarte, de viață, cu un poem” (Iași, Junimea, 2023) și „Deascântec în oglindă” (Iași, Junimea, 2024).

A fost prezentă în numeroase reviste literare și antologii din țară și din străinătate.

După cum ne-a transmis Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, activitatea literară a Mihaelei Grădinariu a fost recunoscută prin numeroase premii și distincții: Premiul pentru debut „Traian Olteanu” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași, în 2013, Premiul pentru poezie al Fundației Culturale a Bucovinei, în 2015, Premiul pentru Poezie al Societății Scriitorilor Bucovineni în anii 2013, 2015, 2019 și 2024, Medalia „Meritul Bucovinei” în 2018, titlul de Senior al Scrisului Bucovinean în 2021, Premiul „Ioanid Romanescu” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași, în 2021, Ordinul „Crucea Sf. Ierarh Ioan cel Nou de la Râșca și Secu”, în 2022, și Premiul „Cartea Reprezentanței Suceava” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași, în 2024.

Un volum de poezie care pare astăzi tulburător de premonitoriu

În 2023, Mihaela Grădinariu publica la Editura Junimea volumul „Vindecă-mă, moarte, de viață, cu un poem”, o carte în care tema morții, a trecerii și a fragilității existenței ocupă un loc important.

Criticul literar Adrian Dinu Rachieru remarca forța și originalitatea universului poetic al autoarei, vorbind despre „un imaginar mito-poetic apăsat personal” și despre un discurs liric distinct, în care poeta își construia propria relație cu timpul, lumina, suferința și moartea.

Astăzi, unele dintre versurile volumului capătă o forță tulburătoare.

„Sângele se răsucește, plângând în ajunul

Nunții dintre sus și jos…

Dar tu, mireasă împăturită frumos,

Cu o năframă scrisă la poale,

Așternută la repezeală pe ultima cale?”

Într-un alt poem, poeta scria: „Îngerul ne botează din nou, cu moartea cea mare, / Osana întru cele mai de Sus și jos, / Osana!”

Versurile, scrise cu mult înaintea tragediei de acum, par astăzi încărcate de o semnificație aparte.

Ioan Țicalo, scriitorul care a restituit memoria satului și a unor vremuri tulburi

Cu doar câteva ore înaintea fiicei sale, se stingea din viață Ioan Țicalo, la vârsta de 81 de ani.

Scriitor și profesor, membru al Societății Scriitorilor Bucovineni, Ioan Țicalo a fost un prozator preocupat de lumea satului din nordul Moldovei, de istorie și, în mod special, de perioadele dramatice prin care au trecut comunitățile românești în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și al instaurării regimului comunist.

A fost, totodată, un împătimit exeget eminescian și un profesor de vocație.

În cărțile sale, Ioan Țicalo a urmărit destine omenești marcate de război, suferință, represiune și schimbări istorice radicale. A privit lumea cu ochiul unui moralist, interesat de caractere, mentalități și psihologii, iar spațiul rural a devenit adesea cadrul în care se confruntă binele și răul.

Societatea Scriitorilor Bucovineni subliniază talentul său de povestitor și capacitatea de a construi o proză în care se regăsesc, într-o formulă proprie, accente sadoveniene și o anumită rigoare narativă de tip rebrenian.

„Va rămâne în sufletele noastre, rămân amintirile, rămân cărțile sale!”, a transmis Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, în mesajul de condoleanțe dedicat scriitorului.

Familie legată prin literatură și printr-o apropiere aparte

Moartea celor doi, la numai câteva ore distanță, face ca despărțirea de Ioan Țicalo și Mihaela Grădinariu să fie cu atât mai dureroasă.

Tatăl și fiica au fost legați nu doar prin legătura de sânge, ci și prin literatură, prin profesie și prin apartenența la aceeași comunitate culturală.

Primăria comunei Râșca a transmis un mesaj emoționant după aflarea celor două decese.

„Cu profundă tristețe, ne luăm rămas-bun de la două suflete dragi comunității noastre – un tată și fiica sa, legați printr-o iubire și o apropiere aparte, care au plecat împreună la Domnul.

Este greu să găsim cuvinte pentru o asemenea durere. Ne rămâne însă gândul că, după o viață în care au fost atât de uniți, Dumnezeu i-a chemat împreună spre veșnicie”, a transmis administrația locală.

Comunitatea din Râșca și-a exprimat solidaritatea cu familia îndoliată și cu toți cei care i-au cunoscut și i-au prețuit pe cei doi oameni de cultură.

Două vieți, o singură amintire

Ioan Țicalo și Mihaela Grădinariu lasă în urmă cărți, oameni formați, prieteni, colegi și cititori.

Ioan Țicalo, scriitorul preocupat de memoria unor vremuri grele, profesorul și povestitorul care a căutat adevărul în istorie și în destinele oamenilor.

Mihaela Grădinariu, poeta cu o voce distinctă, criticul și cronicarul literar care a urmărit cu atenție fenomenul cultural și profesoara care și-a dedicat o parte importantă a vieții educației.

Într-un interval de numai câteva ore, o familie din Râșca a pierdut două dintre vocile sale importante. Pentru lumea literară suceveană, rămân însă cărțile lor și memoria unei familii care a trăit prin cuvânt și pentru cuvânt.

„Este greu să găsim cuvinte pentru o asemenea durere”

Primăria comunei Râșca a transmis următorul mesaj: „Cu profundă tristețe, ne luăm rămas-bun de la două suflete dragi comunității noastre – un tată și fiica sa, legați printr-o iubire și o apropiere aparte, care au plecat împreună la Domnul.

Este greu să găsim cuvinte pentru o asemenea durere. Ne rămâne însă gândul că, după o viață în care au fost atât de uniți, Dumnezeu i-a chemat împreună spre veșnicie.

În aceste clipe grele, suntem alături de familia îndoliată și de toți cei care i-au cunoscut și i-au prețuit.

Dumnezeu să-i odihnească în pace și să le așeze sufletele în lumină!

Sincere condoleanțe și putere familiei îndurerate.

Veșnică pomenire!”

Rămas-bun, doamna profesor Mihaela Grădinariu

Mesajul transmis de Școala Gimnazială Râșca: „Profesor, poet, om al Bisericii, inițiator și susținător al proiectelor culturale din comuna Râșca, iar această scurtă listă reprezintă doar o zecime din rolurile pe care le-a avut doamna Mihaela Grădinariu în viața comunității noastre. A fost un pilon al Școlii Gimnaziale Râșca, un om care a pus suflet în tot ceea ce a făcut, care a crezut în educație, în cultură, în credință și, mai presus de toate, în oameni. A fost unul dintre acei oameni care nu trec pur și simplu printr-o comunitate, ci o modelează, o îmbogățesc și lasă urme adânci în sufletele celor pe care îi întâlnesc.

Prin cuvântul său, prin credință, prin poezie și prin implicarea neobosită în viața școlii și a comunității, doamna profesor Mihaela Grădinariu a reușit să transforme lucrurile simple în momente cu rost și să aducă lumină acolo unde era nevoie de ea.

A plecat dintre noi și a lăsat în urmă un gol imens. Un gol pe care nu îl vor putea umple nici cuvintele, nici timpul. Vor rămâne însă cărțile, poeziile, proiectele, oamenii pe care i-a format, amintirile și, mai ales, binele pe care l-a făcut și care va continua să vorbească despre ea. Uneori, un om devine parte din identitatea unui loc. Iar când pleacă, simțim cât de mult a însemnat pentru noi.

Astăzi, Școala Gimnazială Râșca este mai săracă prin plecarea unui om de bază, dar mai bogată prin tot ceea ce Mihaela Grădinariu a lăsat în urma sa.

Ne luăm rămas-bun cu durere, cu recunoștință și cu nădejdea că sufletul său își va găsi odihna în lumina pe care a căutat-o și a mărturisit-o întreaga viață.

Drum lin spre lumină, doamna profesor!

Dumnezeu să vă odihnească în pace și să mângâie familia, colegii, elevii și pe toți cei care v-au cunoscut și v-au iubit.

Nu vă vom uita!”