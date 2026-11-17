La Căminul Cultural din Gemenea, comuna Stulpicani, va avea loc joi, 26 noiembrie 2026, o manifestare culturală dedicată memoriei și creației poetului Nicolae Labiș. Este vorba despre vernisajul expoziției itinerante de grafică „Miezul Jarului – Steaua Căprioarei”, organizată în cadrul Anului Nicolae Labiș 2026, vernisaj care este programat să înceapă la ora 14:00.

Expoziția îi aduce împreună pe artiștii: Mihai Pânzaru-PIM, Radu Bercea și Ioana Anastasia Cărăbuș, ale căror lucrări alcătuiesc demersul artistic al acestei expoziții.

Evenimentul își propune să marcheze, prin intermediul artelor grafice, importanța operei și personalității lui Nicolae Labiș, una dintre figurile reprezentative ale literaturii române.

Curatorul expoziției este Mihai Pânzaru-PIM, iar prezentarea expoziției va fi făcută de drd. Delia-Ioana Leizeriuc, critic de artă. Organizatorul evenimentului este drd. Petru-Vasile Gafiuc.

„Prin caracterul său itinerant, expoziția contribuie la promovarea artei grafice și la aducerea valorilor culturale mai aproape de comunitățile locale, oferind publicului prilejul de a descoperi creațiile celor trei artiști într-un eveniment dedicat lui Nicolae Labiș”, au transmis organizatorii.