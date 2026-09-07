„Miezul jarului”, expoziție itinerantă de grafică semnată de Mihai Pânzaru-PIM, la Galeria de artă Rădăuți

„Miezul jarului”, expoziția itinerantă de grafică semnată de maestrul Mihai Pânzaru-PIM și dedicată Anului Nicolae Labiș – 2026, va avea loc deschiderea miercuri, 9 septembrie 2026, la ora 14:00, la Galeria de artă „Traian Postolache” din Rădăuți.

Expoziția propune o incursiune în universul expresiv al graficii, în care semnul plastic, forța sugestiei și tensiunea compozițională construiesc un discurs vizual profund, inspirat de memoria și sensibilitatea poetică asociate personalității lui Nicolae Labiș.

Prin lucrările reunite sub titlul „Miezul jarului”, maestrul caricaturist Mihai Pânzaru-PIM propune un dialog între imagine, simbol și memorie culturală, grafica devenind un mijloc de evocare și reflecție asupra unei personalități emblematice a literaturii române.

Expoziția va putea fi vizitată până pe 25 septembrie 2026, la Galeria de artă „Traian Postolache”, Piața Unirii, Rădăuți.

„Miezul jarului” este o invitație la întâlnirea dintre artă, poezie și memorie culturală, într-un demers expozițional dedicat Anului Nicolae Labiș 2026 și valorilor culturale pe care acesta le readuce în atenția publicului.

S-au implicat în organizarea acestei expoziții itinerante: curator: prof. Niculai Barbă, critic de artă: drd. Delia-Ioana Leizeriuc, organizator: drd. Petru-Vasile Gafiuc (Galeria de Artă „Zamca”, Asociația Institutul Bucovina). Invitat: Antoniu-Alexandru Flandorfer, directorul Direcției Județene pentru Cultură Suceava.