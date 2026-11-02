Micutzu ajunge la Suceava cu show-ul „RO-ALERT. Atenție, vin urșii!”

Patru nume grele ale stand-up-ului românesc – Micutzu, Geo Adrian, George Dumitru și Alex Ioniță – vor susține la Suceava, pe 10 și 11 decembrie, show-ul „RO-ALERT. Atenție, vin urșii!”.

Spectacolul este programat la Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” (strada Universității nr. 13).

„RO-ALERT. Atenție, vin urșii!” face parte din turneul național al celor patru comedianți și propune o seară de stand-up bazată pe umor direct și observații din viața de zi cu zi. Formula reunește patru stiluri de comedie într-un singur show, adresat publicului care apreciază acest gen de divertisment.

Biletele pentru reprezentațiile din 10 și 11 decembrie pot fi achiziționate online, de pe platforma bilete.sublime.ro.

„Energia bună și râsul sunt garantate”

„Micutzu, Geo Adrian, George Dumitru și Alex Ioniță revin pe scenele din țară cu spectacolul <RO-ALERT. Atenție, vin urșii!>, iar Suceava se numără printre orașele incluse în turneu. Astfel, spectacolul își anunță revenirea pe scenele mari ale țării, cu formula deja cunoscută: 4 comedianți, un singur show și comedie cât cuprinde.

Micutzu este una dintre figurile cele mai îndrăgite ale stand-up-ului românesc, iar alături de el, Geo Adrian, George Dumitru și Alex Ioniță construiește dinamica show-ului, așa că energia bună și râsul sunt garantate”, au transmis organizatorii.

Spectacolul nu este recomandat persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Filmarea în timpul reprezentațiilor este interzisă, iar organizatorii îi sfătuiesc pe spectatori să ajungă înainte de începerea show-ului, întrucât locurile înscrise pe bilete nu mai pot fi garantate după începerea spectacolului.