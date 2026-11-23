Cristian Anheliuc, alias ”Micuțu”, de 47 de ani, din Rădăuți, practicant de MMA și concurent în mai multe show-uri televizate, arestat săptămâna trecută la propunerea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, s-a vrut în libertate.

Atât el, cât și partenerul ”de afaceri”, Adrian Sahlean, au contestat mandatul de arestare emis de Tribunalul Suceava și au sperat la o măsură mai puțin restrictivă.

Un complet de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Suceava a analizat luni, 23 octombrie, cererile celor doi și a decis că atât ”Micuțu”, cât și Sahlean trebuie să stea în continuare în spatele gratiilor.

La sosirea la Palatul de Justiție, ”Micuțu” a refuzat să răspundă la orice întrebare adresată de jurnaliști.

Care sunt acuzațiile pentru care a ajuns după gratii

Cristian Anheliuc este acuzat de comiterea infracțiunilor de trafic de influență (5 infracțiuni dintre care 3 în formă continuată), uz de fals în formă continuată (2 infracțiuni), complicitate la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (2 infracțiuni), participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual și participație improprie la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată, în timp ce Adrian Sahlean este acuzat de infracțiunea de trafic de influență în formă continuată.

”Micuțu” o făcea pe angajatorul și încasa sume uriașe de la diferite persoane

Procurorii DNA Suceava spun că ”Micuțu” crease un adevărat mecanism prin care ar fi pretins și primit diferite sume de bani, susținând că are influență asupra unor persoane din cadrul mai multor instituții publice și că poate facilita soluționarea favorabilă a unor demersuri administrative, precum dobândirea cetățeniei române, obținerea unor diplome și certificate de calificare, precum și angajarea în instituții publice.

”În cursul lunii noiembrie 2020, inculpatul C.A. (n.a. – Cristian Anheliuc) ar fi pretins, prin intermediul unei alte persoane, câte 9.000 de euro pentru fiecare dintre cele cinci persoane de cetățenie ucraineană și naționalitate română, în vederea obținerii documentelor necesare dobândirii cetățeniei române (certificate de cetățenie, certificate de naștere și cărți de identitate), precum și a pașapoartelor românești.

Acesta ar fi susținut că are cunoștințe în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie și al Primăriei Sectorului 3 București, care ar putea facilita obținerea documentelor respective.

În cursul aceleiași luni, inculpatul ar fi primit suma de 17.000 de euro cu titlu de avans, iar în luna decembrie 2020, alți 3.500 de euro, drept diferență de preț, în schimbul remiterii a două dintre cele cinci certificate de cetățenie, care s-au dovedit ulterior a fi falsificate.

De asemenea, inculpatul ar fi primit suma de 1.000 de euro, reprezentând contravaloarea propriilor servicii.

Începând cu luna aprilie 2021 și până în luna iulie 2023, inculpatul, susținând că are influență asupra unor persoane care puteau facilita angajări în cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, ar fi pretins și primit, direct sau prin intermediari, de la mai multe persoane interesate să ocupe astfel de posturi, sume cuprinse între 7.000 și 15.000 de euro, în special pentru posturi de ambulanțieri, dar și de asistenți medicali.

În acest context, de la una dintre aceste persoane, inculpatul ar fi primit, în două tranșe, suma totală de 7.000 de euro, promițând că va interveni pentru ca aceasta să promoveze concursul organizat în acest scop.

De asemenea, în aceeași perioadă și în același scop, cel de al doilea inculpat, S.A. (Sahlean Adrian) ar fi pretins și primit, de la alte patru persoane interesate să ocupe posturi în cadrul aceleiași instituții, sume de bani de regulă de câte 15.000 de euro pentru fiecare, susținând că are influență asupra unor persoane care puteau facilita angajarea acestora și promițând că va interveni pentru ca ele să promoveze concursurile organizate în acest scop. În total, acesta ar fi primit suma de 56.500 de euro.

În perioada ianuarie – iunie 2023, inculpatul A.C. ar fi pretins și primit suma totală de 7.500 de euro de la o persoană și suma de 6.000 de euro de la o altă persoană, susținând că are influență asupra unor persoane care puteau facilita angajări în cadrul Spitalului Municipal Rădăuți. În schimbul banilor, acesta le-ar fi promis că va interveni pentru angajarea lor pe diferite posturi de execuție, în special pe cele de brancardieri.

La începutul anului 2023, același inculpat ar fi pretins și primit de la o persoană suma de 500 de euro, lăsând-o să creadă că are influență asupra unor funcționari publici cu atribuții în emiterea certificatelor de calificare profesională. În schimbul banilor, acesta i-ar fi promis că va obține, prin intermediul respectivilor funcționari, un certificat autentic de calificare în meseria de „brancardier”.

Ulterior, inculpatul i-ar fi remis acestuia un certificat de calificare profesională falsificat, care atesta în mod nereal obținerea calificării de „brancardier”, în urma absolvirii unui program de formare profesională organizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în colaborare cu Ministerul Educației Naționale în perioada 15.02.2021 – 24.04.2021”, se arată într-un comunicat al DNA.

Și-a falsificat propria diplomă de bacalaureat

Șirul infracțiunilor este însă mult mai lung, iar ”Micuțu” este acuzat că și-a falsificat până și propria diplomă de bacalaureat.

”În cursul lunii aprilie 2024, inculpatul A.C. ar fi pretins și primit de la o persoană suma de 3.000 de euro, susținând că are influență asupra unor funcționari publici din sistemul de învățământ și promițându-i că, prin intermediul acestora, îi va obține o diplomă de bacalaureat autentică.

O lună mai târziu, inculpatul i-ar fi remis acestuia, în schimbul banilor, o diplomă de bacalaureat falsificată.

Totodată, inculpatul A.C. ar fi folosit o diplomă de bacalaureat falsificată, eliberată pe numele său și un certificat fals de absolvire a unei școli postliceale sanitare, pentru a se înscrie în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a dobândi astfel calitatea de asistent medical generalist.

Ulterior, inculpatul ar fi urmărit să obțină un post de brancardier în cadrul Secției A.T.I. a Spitalului Municipal Rădăuți, unde a desfășurat activități de voluntariat în perioada 28.12.2021 – 31.05.2023, în urma cărora a obținut un certificat care atesta această activitate.

De asemenea, în cursul lunii februarie 2024, inculpatul ar fi autentificat diploma falsă de bacalaureat la un cabinet notarial și ar fi folosit-o, alături de alte documente, pentru a se angaja pe un post de referent în cadrul biroului parlamentar al unui deputat, în perioada 12.02.2024 – 31.05.2024”, se mai arată în comunicatul SNA

Procurorii au mai făcut precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Cine este ”Micuțu”

”Micuțu”, care are circa 160 de kilograme, se laudă că a fost bodyguard pentru mai mulți sportivi celebri, printre care Zlatan Ibrahimovic și Michael Schumacher.

„Până la vârsta de 13 ani am avut o copilărie frumoasă lângă părinți, lângă casă. Am mai făcut și puțin sport de mic. Un moment greu a fost când am pierdut-o pe mama în 2006. E o palmă de la viață, adică îți dă un restart. Îți dă câte una, îți revii.

În 2004 am plecat în Italia. Am ajuns să lucrez la echipa de fotbal Juventus Torino, dar dintr-o simplă prostie. Am ajuns să fiu în echipa de gardă de corp.

Noi eram 8 care mergeam cu fotbaliștii peste tot. Și acolo am avut onoarea să cunosc pe starurile lui Juventus: Del Piero, Ibrahimovic, Zebina, Nedvev…”, a declarat pentru Fanatik Cristian Anheliuc.

A practicat în tinerețe baschet și rugby, dar s-a specializat ca bodyguard pentru trupe precum Andre, Akcent sau Simplu.

Acum 11 ani s-a apucat de MMA, sport pe care l-a practicat cu oarecare succes.