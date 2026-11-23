Concursul de Cupa României pentru copii a fost organizat de Federația Română de Karate WUKF la Lerești, în județul Argeș, la sfârșitul săptămânii trecute.

Printre laureații competiției, care a reunit la start practicanți de arte marțiale din toate zonele țării, s-a numărat și tânărul sportiv sucevean Miron Crețu, care la vârsta de doar 8 ani are în palmares titlurile mondiale, europene și naționale.

Karatistul pregătit la Clubul Sportiv Atletic Bucovina de către Sensei Ovidiu Corduneanu, deținător al centurii negre 5 DAN, a reușit să urce de două ori pe podiumul de premiere. A devenit campion în proba de Kata și a cucerit medalia de bronz la Kumite.