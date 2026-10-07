Micii tenismeni suceveni s-au remarcat la turneele de la Iași și Onești

Ultimele competiții din calendarul Federației Române de Tenis au produs rezultate foarte bune pentru tinerii sportivi suceveni.

Astfel, Teodor Crainii de la BGH Gura Humorului a reușit să câștige proba de simplu a Cupei Coreco de la Iași, concurând la categoria de vârstă băieți 12 ani. Pe același tablou, colegul său de club, Călin Simeria, a avansat până în semifinale. Teodor Crainii a jucat finala și în proba de dublu, făcând pereche cu vasluianul Felix Bumbu.

În același turneu, Teodora Mironescu de la Bucovina Tennis Club Rădăuți s-a impus în întrecerea fetelor de 12 ani după ce a dispus în finală de ieșeanca Amalia Murariu.

De asemenea, Rareș Rusu, de la la ACS Campionul Junior Bucovina Rădăuți, a câștigat concursul băieților de 10 ani la Cupa „Ștefan cel Mare și Sfânt”, de la Onești.