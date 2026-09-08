Micii tenismeni suceveni s-au evidențiat la Cupa Bodo Junior

Micii tenismeni suceveni au concurat cu bune rezultate la Cupa Bodo Junior de la Gura Humorului, acolo unde s-au întrecut cu adversari din zona Moldovei și nu numai.

Astfel, Teodora Herghiligiu, de la ACS BGH Team Gura Humorului, a reușit să câștige întrecerea de simplu a categoriei de vârstă 14 ani, devansându-le pe Adriana Kurochka (Tenis Dava Suceava) și Sofia Burlui (Nada Florilor Fălticeni).

Teodora Herghiligiu s-a impus și în concursul de dublu al categoriei de vârstă fete 12 ani, făcând pereche cu clujeanca Leticia Ani.

Întrecerea similară a băieților s-a încheiat cu victoria cuplului Ștefan Parascan (Bucovina Tennis Club Rădăuți) / Vladimir Chiruță (CS Condor Piatra Neamț).

De asemenea, Olivia Prelipcean s-a clasat a treia în proba de simplu a categoriei de vârstă 12 ani, ca și Rareș Rusu, la U10 băieți. Ambii sportivi sunt legitimați la ACS Campionul Junior Bucovina Rădăuți.