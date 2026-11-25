La Piatra Neamț s-a desfășurat zilele trecute un turneu de tenis pentru copii cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani, fete și băieți.

Concursul băieților în vârstă de 14 ani a fost câștigat de Lucas Fedorciuc, sportiv legitimat la ACS Campo di Medici Forum din Rădăuți.

Fedorciuc i-a devansat în ierarhie pe Rareș Clapa (Roman) și Eduard Istrate (Târgu Neamț).

Un concurs bun a reușit și Adelina Ioana Rădășanu, de la ACS Tenis Dava Suceava, care s-a clasat pe locul al treilea în întrecerea similară feminină, fiind devansată în ierarhie de către Daria Ștefana Boambă (Iași) și Anastasia Roșu (Bacău).