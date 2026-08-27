Micii tenismeni rădăuțeni au urcat pe podium, la Piatra Neamț

Micii tenismeni rădăuțeni au participat cu succes la turneul Cupa Bico Industries de la Piatra Neamț, o competiție aflată în calendarul Federației Române de Tenis.

Astfel, Elisa Săndulean, sportivă pregătită de către Ciprian Onufrei la Bucovina Tennis Club, s-a clasat pe poziția secundă în concursul fetelor în vârstă de 12 ani, fiind devansată de Patricia Ardeleanu, de la CS Tema Onești.

Tot pe locul al doilea s-a clasat și Rareș Rusu, la categoria de vârstă băieți 10 ani. Sportivul antrenat de George Rusu la ACS Campionul Junior Bucovina a fost depășit în ierarhie de Anton Frecăuțan, de la Condor Piatra Neamț.

Rareș Rusu, antrenat de George Rusu