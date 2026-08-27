Tenis

Micii tenismeni rădăuțeni au urcat pe podium, la Piatra Neamț

Micii tenismeni rădăuțeni au urcat pe podium, la Piatra Neamț
Micii tenismeni rădăuțeni au urcat pe podium, la Piatra Neamț

Micii tenismeni rădăuțeni au participat cu succes la turneul Cupa Bico Industries de la Piatra Neamț, o competiție aflată în calendarul Federației Române de Tenis.

Astfel, Elisa Săndulean, sportivă pregătită de către Ciprian Onufrei la Bucovina Tennis Club, s-a clasat pe poziția secundă în concursul fetelor în vârstă de 12 ani, fiind devansată de Patricia Ardeleanu, de la CS Tema Onești.

Tot pe locul al doilea s-a clasat și Rareș Rusu, la categoria de vârstă băieți 10 ani. Sportivul antrenat de George Rusu la ACS Campionul Junior Bucovina a fost depășit în ierarhie de Anton Frecăuțan, de la Condor Piatra Neamț.

Rareș Rusu, antrenat de George Rusu
Rareș Rusu, antrenat de George Rusu
Elisa Săndulean
Elisa Săndulean

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