Sportivii Asociației Club Sportiv IC Înot Suceava, participanți la orele de pregătire desfășurate la Bazinul de Înot al Școlii Gimnaziale Nr. 3 Suceava, au concurat zilele trecute cu bune rezultate la Piatra Neamț, în cadrul celei de-a XVI-a ediții a Cupei Delmadi, alături de peste 250 de înotători provenind de la cluburi din România, Ucraina și Republica Moldova.

Antrenorii Iuliana Ciubotariu și Bogdan Drișcu s-au prezentat în competiție cu 15 tineri sportivi: Anastasia Sava, Eva Cojocaru Braer, Codrin Cocoș, Sebastian Nimițan, Luca Duduman, Iustin Penciuc, Crina Ciocoiu, Maia Ioan, Antonia Apăvăloaie, Ana Coștiug, Ema Duduman, Dariana Stratulat, Esther Pușcașu, Beatrice Potoroacă și Ioana Timofte.

Micii sportivi de la ACS IC Înot Suceava s-au remarcat la turneul internațional de la Piatra Neamț

Astfel, Anastasia Sava a cucerit două medalii de aur în probele de 25 metri liber și 25 de metri spate, performanțe care i-au adus titlul de cea mai bună înotătoare la categoria de vârstă 6 ani.

De asemenea, Eva Cojocaru Braer a câștigat două medalii de bronz la 50 de metri liber și 50 de metri spate.

Toți copiii au înregistrat evoluții solide, îmbunătățindu-și timpii personali. Antrenorii Iuliana Ciubotariu și Bogdan Drișcu s-au declarat mulțumiți de evoluația acestora, subliniind importanța experienței competiționale, a progresului individual și a seriozității demonstrate în pregătire. Prin această participare, tinerii sportivi își continuă parcursul de progres și dezvoltare în înotul de performanță.