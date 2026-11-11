Micii karatiști suceveni s-au remarcat la Concursul Național Școlar

Municipiul Târgoviște a găzduit zilele trecute Concursul Național Școlar – Cupa Shorin Ryu, competiție desfășurată sub egida Ministerului Educației și a Federației Române de Karate WUKF.

Clubul Atletic Bucovina Suceava, condus de sensei Ovidiu Corduneanu (centură neagră 5 DAN), a participat la această competiție cu un lot de 6 sportivi, reușind să câștige în total 7 medalii, dintre care două de aur, două de argint și 3 de bronz.

Rezultate:

Locul I

Teodora Ciursa – proba de KUMITE

Matei Ciursa – proba de KATA

Locul II

Miron Crețu – proba de KATA

Gavril Sebastian – proba de KATA

Locul III

Teodora Ciursa – proba de KATA

Gavril Sebastian – proba de KUMITE

Elena Eliza Giurcă – proba de KUMITE