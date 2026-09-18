„Mica Sirie”, documentarul despre exil, război și identitate, ajunge la Suceava, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”

Documentarul „Mica Sirie” („Little Syria”), regizat de Mădălina Roșca și Reem Karssli, va fi proiectat pe 2 octombrie 2026, de la ora 20:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Filmul urmărește povestea unei familii siriene prinse între amintirile unei țări devastate de război și încercarea de a-și reconstrui viața în Europa. Biletele pot fi cumpărate de la casieria teatrului sau online, prin bilet.ro. Un bilet costă 30 de lei.

Filmul este construit pornind de la imagini filmate de Reem Karssli timp de mai bine de 20 de ani, atât în Siria, țara sa natală, cât și în alte locuri din lume. Materialele surprind fragmente din viața sirienilor de dinainte și de după 2011 și devin, în același timp, mărturia unei perioade care a schimbat radical destinul unei țări.

În centrul documentarului se află chiar povestea lui Reem. După ce fuge împreună cu fratele său spre Europa, traversând marea cu o barcă, aceasta ajunge la Berlin, unde încearcă să-și reconstruiască viața și să-și găsească locul. În același timp, ea este implicată într-un demers juridic prin care încearcă să îi fie recunoscută originea siriană și statutul de refugiată.

Căutarea identității se suprapune peste o altă căutare: cea a unui unchi dispărut fără urmă în timpul războiului civil din Siria.

„Mica Sirie” devine astfel o poveste despre memorie, familie, exil, supraviețuire și speranță. Filmul urmărește parcursul unui frate, al surorii sale și al iubitului acesteia, între o Sirie din care au fost nevoiți să fugă și o Europă în care încercarea de a-și construi o nouă viață vine cu propriile dificultăți.

Documentarul are o durată de 90 de minute, este o producție Portugalia – România – Germania, realizată în 2025, și este prezentat în limbile arabă, engleză, germană și ucraineană, cu subtitrare în limba română.

Filmul a avut premiera internațională în februarie 2025, la CPH, unul dintre importantele festivaluri internaționale dedicate cinematografiei documentare.

„Mica Sirie” a fost nominalizat la Premiul Gopo pentru Cel mai bun documentar, precum și la „Human Rights in Motion Award”, acordat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Printre distincțiile obținute se numără Premiul „Giovanni Lo Porto” pentru Drepturile Omului, la WeWorld Festival din Bologna, și Premiul Ambasadei Elveției pentru Pace, la Festivalul de Drepturile Omului din Napoli.