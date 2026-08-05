Mezinul lotului Cetății e fiul unui fost mare fotbalist sucevean

Cel mai tânăr component al lotului formației Cetatea Suceava este Vlad Murariu, în vârstă de doar 17 ani. Mijlocaș de creație cu real talent, Vlad a moștenit tehnicitatea și dragostea față de fotbal de la tatăl său, fostul mare fotbalist sucevean Ovidiu Murariu.

Vlad Murariu a început fotbalul la Liceul cu Program Sportiv Suceava, iar în sezonul precedent a reușit o performanță de excepție cu echipa U17 pregătită de Răzvan Bîgu, izbutind să câștige atât Cupa României la această categorie de vârstă, cât și Seria I a Campionatului Național.

Vlad Murariu a avut mai multe oferte de transfer în această vară, inclusiv de la CFR Cluj.