Mexicul, între viață, memorie și culoare. O expoziție spectaculoasă de fotografie semnată de Marian Plaino, la Muzeul de Istorie

„Día de Los Muertos” (Ziua Morților), o sărbătoare a memoriei în care moartea nu înseamnă tristețe, ci reîntoarcere simbolică, bucurie și comuniune cu cei dragi.

Aceasta este lumea fascinantă a tradiției mexicane dezvăluită publicului sucevean prin expoziția de fotografie semnată de Marian Plaino, vernisată miercuri, 4 noiembrie 2026, la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava.

Evenimentul organizat de Muzeul Național al Bucovinei a atras un public numeros, în special tineri, curioși să descopere o cultură în care amintirea celor dispăruți este celebrată prin culoare, flori, lumânări și altare ale memoriei. Atmosfera vernisajului, întregită de ambientul muzical și de un altar simbolic, a transformat întâlnirea într-o experiență care a depășit cadrul unei simple expoziții fotografice.

Marian Plaino

Curatoriată de dr. Alexandru Constantin Chituță, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, expoziția propune o incursiune vizuală în universul uneia dintre cele mai spectaculoase tradiții mexicane, înscrisă în 2008 în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO.

Prin imaginile sale, Marian Plaino surprinde atât pregătirile pentru sărbătoare, altarele împodobite cu fotografii, ofrande și flori galbene de cempasúchil, cât și nopțile petrecute în cimitire, procesiunile, costumele spectaculoase și manifestările pline de energie din Mexico City și Oaxaca.

Dr. Alexandru Constantin Chituță

Directorul Muzeului Național al Bucovinei, dr. Emil Ursu, a prezentat parcursul profesional al fotografului, născut la București în 1974, matematician prin formație și fotograf prin vocație. Cu o pasiune începută încă din anii studenției, Marian Plaino și-a construit în timp un portofoliu impresionant: peste 850 de premii câștigate în aproximativ 70 de țări, șapte trofee și 13 titluri de „Cel mai bun autor”. Astăzi, este și creatorul unui atelier care lucrează pentru peste 150 de muzee.

Mexicul, între viață, memorie și culoare. O expoziție spectaculoasă de fotografie semnată de Marian Plaino, la Muzeul de Istorie

Documentare

În dialogul cu publicul, fotograful a mărturisit că pregătirea expoziției a presupus mai multe zile de documentare și fotografiere, imaginile fiind atent ordonate într-o poveste vizuală: de la pregătiri și ofrande, la altare și nopțile din cimitire, până la manifestările stradale și, în final, la fotografii care sugerează că viața merge mai departe.

„M-a impresionat cu câtă plăcere mexicanii își pregăteau mormintele și aceste altare”, a mărturisit Marian Plaino, remarcând o asemănare emoționantă între oameni aflați la mii de kilometri distanță: dorința de a păstra aproape lucrurile dragi celor plecați, de a așeza pe altar un obiect sau un dar care le-a aparținut și care le evocă prezența.

Mexicul, între viață, memorie și culoare. O expoziție spectaculoasă de fotografie semnată de Marian Plaino, la Muzeul de Istorie

La rândul său, curatorul dr. Alexandru Constantin Chituță a subliniat că „Día de Los Muertos” este o sărbătoare a vieții, nu a tristeții. În tradiția mexicană, zilele de 1 și 2 noiembrie sunt considerate un timp al reîntâlnirii simbolice dintre cei plecați și familiile lor. Altarele dedicate celor dispăruți sunt împodobite cu fotografii, flori, lumânări și ofrande, dulciurile și băuturile devenind parte din acest festin al amintirii.

Dincolo de spectaculozitatea imaginilor și de explozia de culori, expoziția lui Marian Plaino transmite un mesaj profund și universal: memoria celor dragi nu trebuie să fie doar prilej de tristețe, ci și de recunoștință, bucurie și celebrare a vieții.

„Día de Los Muertos – Mexicul, între viață, memorie și culoare” poate fi vizitată la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava până pe 4 decembrie 2026, cu intrare liberă.

Mexicul, între viață, memorie și culoare. O expoziție spectaculoasă de fotografie semnată de Marian Plaino, la Muzeul de Istorie