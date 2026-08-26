Meteorologii anunță ploi torențiale, până miercuri seara

După o îndelungată perioadă de caniculă, fără precipitații, meteorologii anunță venirea ploilor. Și nu oricum, ci în averse torențiale, însemnate cantitativ.

Agenția Națională de Meteorologie a emis marți două atenționări care vizează și județul Suceava, ambele privind fenomene de instabilitate atmosferică și averse torențiale, însemnate cantitativ.

Prima avertizare este valabilă în intervalul 25 august, ora 16.00 – 26 august, ora 08.00. În sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, apoi mai ales noaptea și în nordul Munteniei, Maramureș și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…50 l/mp.

Cod galben de ploi, miercuri, întreaga zi

Ziua de miercuri, 26 august, se anunță a fi cu ploi de dimineața până seara târziu, conform meteorologilor, care au emis o avertizare de tip ”cod galben”.

Astfel, pe 26 august, în intervalul orar 08.00-23.00, în jumătatea de nord a Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.