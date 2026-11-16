Meteorologii anunță intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ

Noi episoade de vânt puternic sunt anunțate de meteorologi în perioada următoare, caracterizată și de ploi moderate cantitativ sau chiar ninsoare, în zonele montane.

Pentru intervalul 16 noiembrie, ora 10.00 – 18 noiembrie, ora 20.00, meteorologii ANM anunță intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1700 m.

Vântul va avea intensificări, luni (16 noiembrie) local în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și la munte, iar marți și miercuri (17 și 18 noiembrie) mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h.

Vor fi ploi moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul teritoriului, precum și la munte. Local cantitățile de apă vor fi în general de 20…50 l/mp.

Cod galben de intensificări ale vântului în zona de munte

O atenționare ANM de tip ”cod galben”, de intensificări ale vântului, valabilă de marți, 17 noiembrie, ora 06.00 până miercuri, 18 noiembrie, ora 10.00, vizează și jumătatea sud-vestică a județului Suceava.

În intervalul menționat, la munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini mari de 90…120 km/h.