Mesopotamia împlinește 16 ani: De la un vis pornit la Suceava, la un brand românesc cu 90 de restaurante operate direct și afaceri de 90 de milioane de euro

Model de business fără francize: Toate cele 90 de restaurante din România și Ungaria sunt operate direct de companie.

Toate cele 90 de restaurante din România și Ungaria sunt operate direct de companie. Performanță financiară: Afaceri cumulate estimate la aproximativ 90 de milioane de euro în 2025.

Afaceri cumulate estimate la aproximativ 90 de milioane de euro în 2025. Impact în economie: Peste 1.700 de angajați în cadrul grupului și planuri active de expansiune internațională.

Peste 1.700 de angajați în cadrul grupului și planuri active de expansiune internațională. Campanie dedicată clienților: Promoție aniversară „Doner mare 1+1 gratis” în toată rețeaua națională, sâmbătă, 31 octombrie 2026.

Brandul românesc Mesopotamia, fondat în anul 2010 la Suceava de antreprenorul Sebastian Tătărîngă, aniversează 16 ani de activitate pe piața restaurantelor cu servire rapidă.

Compania a atins borna de 90 de restaurante active – dintre care 88 pe teritoriul României și două în Budapesta, Ungaria -, înregistrând o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 90 de milioane de euro la nivelul anului 2025 și o echipă de peste 1.700 de angajați.

Spre deosebire de modelele clasice de scalare din industria de profil, strategia Mesopotamia s-a bazat pe o decizie operațională asumată pe termen lung: dezvoltarea exclusivă prin operare directă, fără acordarea de francize.

Acest format a permis menținerea unui control integrat asupra standardelor de calitate a produselor, siguranței alimentare, logisticii și pregătirii personalului. Rețeaua și-a construit identitatea în jurul unor principii clare de preparare: carne de curcan rotisată, legume tăiate proaspăt și pâine (panino) coaptă zilnic în fiecare locație din aluat necongelat.

Cu prilejul aniversării celor 16 ani, Sebastian Tătărîngă, Fondator & CEO Mesopotamia, a transmis următorul mesaj deschis:

„Sunt 16 ani de Mesopotamia. 16 ani de provocări, decizii, lecții învățate, oameni extraordinari și, mai presus de toate, de încredere într-un vis care a început în 2010, la Suceava.

Privind în urmă, îmi dau seama că povestea Mesopotamia nu este doar despre restaurante, despre produse sau despre cifre. Este despre oameni, despre curajul de a construi și despre dorința de a crea ceva care să reziste în timp.

Mâncarea a avut întotdeauna un rol special în viețile noastre. Ne aduce împreună, creează amintiri, însoțește momente importante și transformă uneori o zi obișnuită într-una mai frumoasă.

Cred că unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le poate realiza un restaurant este să devină parte din viața oamenilor. Să fie locul în care aceștia revin cu plăcere, în care descoperă gusturi familiare și în care știu că vor găsi aceeași calitate, indiferent de oraș sau de moment.

Această convingere a stat la baza Mesopotamia încă de la început.

De la primul restaurant din Suceava, la un business de 90 de milioane de euro

În 2010, când am deschis primul restaurant Mesopotamia, la Suceava, aveam o idee în care credeam cu adevărat și ambiția de a construi un concept diferit pe piața restaurantelor cu servire rapidă din România.

Nu știam atunci cât de departe vom ajunge. Știam însă că vrem să facem lucrurile bine, să oferim produse de calitate și să construim un brand în care clienții să aibă încredere.

Am pornit de la un produs autentic și de la câteva principii simple, dar esențiale: carne de curcan rotisată, pâine coaptă zilnic în restaurantele noastre, din aluat necongelat, legume proaspăt tăiate și atenție constantă la calitatea fiecărui produs.

Aceste principii ne-au definit începutul și continuă să ne ghideze și astăzi.

După 16 ani, Mesopotamia înseamnă 88 de restaurante în România și două în Budapesta, o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 90 de milioane de euro în anul 2025, la nivelul operațiunilor din România și Ungaria, și o echipă de peste 1.700 de angajați.

Sunt cifre care reflectă dimensiunea la care a ajuns compania, dar în spatele lor se află o poveste mult mai importantă: aceea a oamenilor care au crezut în acest proiect, a investițiilor făcute an de an și a unei viziuni antreprenoriale construite pe termen lung.

Creșterea nu a venit peste noapte. A fost rezultatul unor ani de muncă, investiții, provocări, decizii dificile și adaptare permanentă.

Pentru mine, cea mai importantă realizare nu este doar că am ajuns la 90 de restaurante, ci că am reușit să transformăm o idee pornită din Suceava într-o organizație puternică, într-un brand românesc recunoscut și într-un model de business care continuă să se dezvolte.

Am ales să construim pe termen lung

De-a lungul acestor ani, am luat o decizie strategică importantă: aceea de a opera direct toate restaurantele Mesopotamia, fără francize.

Este un model de business care presupune investiții semnificative, responsabilitate și un efort operațional permanent. Dar este și modelul în care credem, pentru că ne oferă posibilitatea de a controla direct standardele de calitate, siguranță alimentară, experiența clienților și dezvoltarea echipelor.

Pentru noi, fiecare restaurant nou nu reprezintă doar o extindere a rețelei, ci și o promisiune făcută clienților noștri.

O promisiune că, indiferent unde aleg Mesopotamia, vor regăsi aceleași valori și aceeași preocupare pentru calitate.

Am învățat că succesul nu se măsoară doar prin ritmul în care crești, ci și prin ceea ce reușești să păstrezi pe măsură ce crești.

Să deschizi restaurante este o realizare. Să construiești un brand în care oamenii continuă să aibă încredere, an după an, este o responsabilitate mult mai mare.

Cred că adevărata performanță a unui business nu constă doar în capacitatea de a crește, ci în capacitatea de a construi ceva solid, care să își păstreze identitatea și valorile indiferent de dimensiunea la care ajunge.

Oamenii sunt cei care construiesc cu adevărat un brand

Dacă există un lucru de care sunt cu adevărat mândru după acești 16 ani, acela este echipa pe care am construit-o.

Astăzi, Mesopotamia înseamnă peste 1.700 de angajați, oameni care contribuie în fiecare zi la dezvoltarea companiei și la experiența oferită milioanelor de clienți care ne aleg.

Niciun business nu crește singur. În spatele fiecărui restaurant, al fiecărui produs și al fiecărei experiențe oferite clienților sunt oameni care muncesc, învață, își asumă responsabilități și contribuie în fiecare zi la ceea ce suntem astăzi.

Sunt colegi care au crescut odată cu Mesopotamia, oameni care au crezut în acest proiect, care au trecut alături de noi prin momente dificile și care au făcut posibil fiecare pas înainte.

În industria noastră, un produs ajunge pe masa clientului în doar câteva minute. Dar în spatele acelor minute se află multe ore de pregătire, organizare, atenție la detalii și muncă în echipă.

Aceste eforturi nu sunt întotdeauna vizibile, însă ele reprezintă fundamentul pe care este construit Mesopotamia.

Dincolo de restaurante și de rezultatele financiare, am construit o organizație care oferă locuri de muncă, dezvoltă profesioniști și creează oportunități de creștere.

Cred că valoarea unui business se măsoară nu doar prin rezultatele sale economice, ci și prin impactul pe care îl are asupra oamenilor, comunităților și industriei în care activează.

De aceea, această aniversare aparține în egală măsură tuturor colegilor din #MesoTeam.

Le mulțumesc pentru implicare, profesionalism, loialitate și pentru faptul că duc mai departe, zi de zi, valorile în care credem.

Meso Team

Încrederea milioanelor de clienți, cea mai importantă realizare

În cei 16 ani, milioane de clienți ne-au trecut pragul și au ales produsele Mesopotamia.

Unii ne cunosc încă de la început, din Suceava. Alții ne-au descoperit mai târziu, odată cu extinderea în tot mai multe orașe.

Sunt oameni care revin, care ne recomandă prietenilor și familiilor lor și care au transformat Mesopotamia într-un brand prezent în viața lor de zi cu zi.

Pentru această încredere le sunt profund recunoscător.

Într-o industrie extrem de competitivă, în care preferințele consumatorilor evoluează permanent, fidelitatea clienților nu este niciodată garantată. Ea trebuie câștigată și reconfirmată în fiecare zi.

Tocmai de aceea, nu considerăm niciodată încrederea primită ca pe ceva de la sine înțeles.

Este motivația noastră de a investi, de a inova, de a ne perfecționa și de a deveni mai buni.

16 ani reprezintă o etapă. Ambițiile noastre merg mai departe

Astăzi, privind parcursul Mesopotamia, simt recunoștință pentru ceea ce am realizat, mândrie pentru echipa noastră și, în egală măsură, responsabilitate pentru ceea ce urmează.

Suntem un brand românesc care a demonstrat că poate crește, că poate construi un model operațional solid și că poate face pași dincolo de granițele țării.

Dar nu privim această aniversare ca pe un punct de sosire.

Avem în continuare planuri ambițioase de dezvoltare, de consolidare a prezenței noastre în România și de extindere pe piețele internaționale.

Investim în oameni, tehnologie, infrastructură și în evoluția permanentă a experienței oferite clienților. Ne concentrăm pe eficiență operațională, pe inovație și pe dezvoltarea sustenabilă a rețelei, fără să facem compromisuri în privința principiilor care ne-au adus până aici.

Ne dorim să construim un brand românesc puternic, capabil să concureze prin calitate, eficiență și identitate proprie pe o piață din ce în ce mai exigentă.

Cred că România are antreprenori, oameni și companii capabile să dezvolte branduri relevante la nivel internațional. Iar noi ne dorim ca Mesopotamia să fie unul dintre aceste exemple.

După 16 ani, entuziasmul este la fel de mare ca în prima zi. Doar că astăzi, alături de entuziasm, avem experiența, echipa și responsabilitatea de a duce această poveste mai departe.

Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la ceea ce este Mesopotamia astăzi: colegilor, partenerilor și milioanelor de clienți care ne-au oferit încrederea lor.

Primii 16 ani au fost despre curajul de a începe, perseverența de a construi și puterea de a crește împreună. Următorii ani vor fi despre cât de departe putem duce acest vis.

La mulți ani, Mesopotamia!”

Campania aniversară dedicată consumatorilor

Pentru a marca împlinirea celor 16 ani alături de publicul larg, rețeaua derulează sâmbătă, 31 octombrie 2026, o campanie aniversară națională: la orice Doner kebab mare comandat, clienții primesc un al doilea doner din partea casei (oferta 1+1 gratis), promoția fiind activă în toate restaurantele Mesopotamia din România.

Despre Mesopotamia:

Lansat în 2010 la Suceava, lanțul de restaurante Mesopotamia este unul dintre cele mai importante branduri românești din segmentul Quick Service Restaurant (QSR), recunoscut pentru rețetele pe bază de carne de curcan rotisată și panino copt pe loc. Compania operează direct 90 de unități în România și Ungaria, dezvoltând integrat și concepte dedicate: de la spațiile de relaxare Meso Café (specialități de cafea, limonadă și clătite din ingrediente naturale), până la zonele dedicate familiilor prin Meso Kids.